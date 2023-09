Abfüllanlagenhersteller Krones ebnet mit Aufsichtsrats-Personalie den Weg zurück in den MDax

Wegen eines Governance-Verstoßes hatte die Deutsche Börse das Unternehmen aus dem Index ausgeschlossen. Nun hat Krones mit einer Personalentscheidung reagiert.

Die Deutsche Börse hatte das Unternehmen überraschend aus dem Nebenwerteindex MDax ausgeschlossen. (Foto: dpa) Produktion bei Krones

München Der weltgrößte Abfüllanlagenhersteller Krones schafft die Voraussetzungen für seine rasche Rückkehr in einen der großen deutschen Aktienindizes. Der Aufsichtsrat habe Matthias Winkler zum neuen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses berufen, teilte Krones am Dienstag in Neutraubling bei Regensburg mit.

Winkler ist Steuerberater und sitzt seit 2018 im Krones-Aufsichtsrat. Dem Prüfungsausschuss gehört er seit 2021 an. Er gilt anders als sein erst im Mai gewählter Vorgänger, der ehemalige Krones-Finanzvorstand Norbert Broger, nach dem Deutschen Corporate-Governance-Kodex (DCGK) als unabhängig vom Unternehmen.

Das ist eine Voraussetzung für die Mitgliedschaft in den Indizes der Deutschen Börse. Die Börse hatte Krones überraschend mit Wirkung zum vergangenen Montag (18. September) aus dem Nebenwerteindex MDax ausgeschlossen, weil das Unternehmen mit der Personalie gegen den Kodex verstieß. Krones könnte nun spätestens bei der nächsten Neuberechnung der Indizes im Dezember in den MDax zurückkehren.

