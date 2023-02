Abfüllanlagenhersteller Krones prüft Werk in den USA

München Der weltgrößte Getränke-Abfüllanlagenbauer Krones prüft den Aufbau einer Produktion in Nordamerika. „Auch wir müssen auf die geopolitischen Herausforderungen reagieren“, sagte Vorstandschef Christoph Klenk dem Handelsblatt am Donnerstag. In den USA gebe es derzeit „eine Riesennachfrage“.

Dies könne die Gelegenheit für den SDax-Konzern sein, das Fertigungsnetzwerk besser auszubalancieren. Eigentlich müsste Krones wegen der Nachfrage auch die Kapazitäten in China erweitern. „Dort sind wir aber derzeit vorsichtig“, sagte Klenk. Denkbar sei auch der Aufbau einer Produktion zum Beispiel in Indien. Entscheidungen sollen bis Mitte des Jahres fallen.

Derzeit boomt insbesondere der US-Markt. Hier sind bei vielen Getränkeherstellern noch immer oft Maschinen mit älterer Technik installiert. Das ändere sich gerade, sagte Klenk. „Die Konzerne gehen massiv in neue Technologien, um die Effizienz und den CO2-Fußabdruck zu verbessern.“

So würden zum Beispiel Energydrinks oft noch heiß abgefüllt, was sehr dicke und schwere Flaschen erfordere. Die neue Maschinengeneration könne aber die Getränke aseptisch bei Umgebungstemperatur abfüllen. „Das spart 50 Prozent Kunststoff und 20 Prozent Energie“, sagte Klenk.

Die Geschäfte laufen derzeit bei Krones gut. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um knapp 16 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit wurde die im Oktober angehobene Prognose noch einmal übertroffen.

Der Krones-Chef sieht große Chancen in den USA. (Foto: Krones ) Christoph Klenk

Nun muss der Konzern entscheiden, wie die steigende Nachfrage in Zukunft bedient werden soll. Bislang fertigt Krones in den USA keine kompletten Anlagen – der Export ist aber möglich, weil kein großer Wettbewerber dort produziert. Anlagen fertigt Krones bislang vor allem in Deutschland, hinzu kommen die Standorte in Ungarn und China.

Auch viele andere deutsche Konzerne bemühen sich derzeit, ihre Lieferketten und Produktionsstruktur resilienter zu machen. So will Siemens verstärkt in den USA Fertigung aufbauen, wo niedrige Energiepreise und Subventionen aus dem „Inflation Reduction Act“ locken. Die China-Euphorie ist bei Siemens dagegen angesichts der globalen Risiken deutlich gedämpft.

Der Strategieschwenk des größten deutschen Technologiekonzerns könnte Signalwirkung haben. „Gerade bei der Industrie stehen die USA hoch im Kurs“, sagte Marcus Berret, Global Managing Director bei der Strategieberatung Roland Berger. Die Firmen seien vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen „um eine stärkere Diversifizierung bemüht“.

Bei Krones sind die Perspektiven für die kommenden Jahre gut. Die Digitalisierung ermögliche neue Geschäftsmodelle und eine noch effektivere Produktion bei den Kunden, sagte Klenk. Der Auftragseingang legte im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel auf 5,8 Milliarden Euro zu und lag damit höher als der Umsatz. Das verspricht weiteres Wachstum. Konkret prognostiziert Krones für 2023 nun ein Umsatzwachstum von acht bis elf Prozent.

Der Aktienkurs hat deutlich zugelegt

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen ursprünglich eine Umsatzsteigerung von fünf bis acht Prozent in Aussicht gestellt und die Prognose dann auf zehn bis zwölf Prozent angehoben. Auch den Gewinn konnte Krones deutlich steigern. Das operative Ergebnis verbesserte sich um gut 19 Prozent auf 373 Millionen Euro. Damit lag die Marge mit 8,9 Prozent am oberen Ende der Prognose. Im laufenden Jahr werden neun bis zehn Prozent erwartet.

Von der guten Entwicklung profitierte auch der Aktienkurs. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Kurs um mehr als ein Viertel auf zuletzt rund 110 Euro gestiegen.

Auch andere Maschinenbauer sind bislang gut durch die Krise gekommen. Vor allem die Nachfrage aus dem Ausland half vielen Anbietern. Laut Branchenverband VDMA stiegen die Ausfuhren im vergangenen Jahr in der Branche um nominal sechs Prozent auf einen Rekordwert von mehr als 192 Milliarden Euro. „Der von vielen gefürchtete starke Rückgang ist 2022 ausgeblieben“, sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Im vierten Quartal betrug das Plus sogar neun Prozent.

Wichtigster Absatzmarkt im Ausland waren einmal mehr die USA. Die Ausfuhren legten um 20 Prozent auf knapp 25 Milliarden Euro zu. Nach China gab es dagegen einen leichten Rückgang auf rund 19 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr prognostizierte VDMA-Präsident Karl Haeusgen im Dezember zwar ein Produktionsminus von zwei Prozent für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau. Doch sagte er: „Das ist weit entfernt von den Rückschlägen früherer Jahre und zeigt die Robustheit unserer Industrie.“ Seither hat sich das konjunkturelle Umfeld eher ein wenig aufgehellt.

