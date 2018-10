Abgas-Betrug „Clean Diesel“ für Kalifornien – ein Schriftverkehr offenbart die ganze Böswilligkeit von VW

DüsseldorfSollte man beim Terminator wirklich lügen? Jens Hadler, Leiter Aggregatentwicklung bei Volkswagen, hatte Bedenken. Zehn Wochen vor seinem Auftritt bei der Los Angeles Motor Show schickten ihm Kollegen aus der PR-Abteilung die vorbereitete Pressemitteilung. Volkswagen wollte dort auch dem kalifornischen Gouverneur Arnold Schwarzenegger seine neuen Dieselmotoren vorstellen.

Die Pressemitteilung schwärmte von der „Clean-Diesel-Strategie“ des Konzerns. Hadler schrieb zurück: „Super – liest sich gut. Aber wollten wir nicht „clean“ weglassen? (wegen „dirty“).“

Es ist solcher Schriftverkehr, der die ganze Böswilligkeit von Volkswagen offenbart. Fast eine Dekade lang gaukelte der deutsche Vorzeigekonzern auch amerikanischen Umweltbehörden vor, wie umweltfreundlich seine Motoren wären.

Sie waren es nicht – in Wirklichkeit stießen die Maschinen ein Vielfaches der Schadstoffmenge aus, die erlaubt war. Hadler musste das wissen. Als oberster Verantwortlicher für die Diesel-Technik im Konzern kannte der Ingenieur alle Vorhaben der Behörden – und alle Defizite seines Unternehmens bei ihrer Einhaltung. Aber Volkswagen, so zeigen nun Unterlagen aus der Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Braunschweig, löste das Problem nicht in der Entwicklungsabteilung, sondern per Pressemitteilung.

Auf die Frage von Hadler, ob man die schmutzigen Motoren denn unbedingt „Clean Diesel“ nennen musste, kam eine kurze Antwort von Falko Rudolph, damals Leiter der Entwicklung Dieselmotoren: die Falschmeldung war schon verschickt. „Jetzt ist es raus, wir können nur nach vorn!“

So nahm das Unheil seinen Lauf. Bei der Auto Show in Los Angeles kam der ehemalige Terminator und 2007 amtierende Gouverneur Schwarzenegger tatsächlich zum Messestand von Volkswagen. VW-Landeschef Stefan Jacoby führte den einflussreichen Politiker herum und posierte für die Kameras. Schwarzenegger war beeindruckt.

Der kalifornische Politiker habe sich für die Clean-Diesel-Strategie von Volkswagen „sehr interessiert“ hieß es in der unweigerlich folgenden Pressemeldung. Bald werde VW seinen Verkaufshit Jetta in allen 50 US-Bundesstaaten mit Clean TDI-Motoren anbieten. „Sie erfüllen selbstverständlich auch die strengen Abgasnormen Kaliforniens, bei hohem Drehmoment und sehr niedrigen Verbräuchen.“

Dies alles war Teil eines großen Plans. 2007 wollte Volkswagen in den USA in großem Stil den Wettbewerber Toyota angreifen. Die Japaner trieben die Deutschen seit Jahren mit dem Öko-Auto Prius vor sich her, gerade in dem als besonders umweltbewusst geltenden Bundesstaat Kalifornien. Ein Fürsprecher wie Schwarzenegger konnte dabei ungemein helfen.

„Ich habe dem Gouverneur versprochen, dass wir im Sommer 2008 da sind“, schrieb Hadler einen Tag nach seinem Treffen mit Schwarzenegger an mehrere Führungskräfte. Der Gouverneur wolle den Diesel und habe seine Unterstützung zugesagt. Hadler fügte seiner Mail Bilder an, die ihn und Schwarzenegger gut gelaunt beim Plausch zeigten.

Mit einem ebenfalls angereisten Top-Manager von Volkswagen verabredete sich der Gouverneur für den nächsten Morgen zum Weißwurstessen. Der VW-Motorenchef schloss seine Mail: „Und jetzt bitte das Projekt absolut sauber ins Ziel fahren.“ Volkswagen gab Vollgas. Schon 2007 schaltete der Konzern im Fernsehen zahllose Werbespots für seine vermeintlich sauberen Diesel-Motoren.

Die Wolfsburger schickten einen grün-blau lackierten Sattelschlepper auf Roadshow und priesen ihre angeblichen Umweltanstrengungen beim nächsten Finale der US-Football League NFL, dem Super Bowl, auf der teuersten Werbebühne der Welt. All dies wäre ohne Hadler wohl nicht geschehen.

Geboren 1966 in Ludwigslust in der ehemaligen DDR, besuchte Hadler eine Jugendsportschule, in der er als Boxer ausgebildet wurde. Er diente in der Nationalen Volksarmee, anschließend arbeitete er als Betonfacharbeiter, danach in einer Brauerei. Eigentlich wollte er Jura studieren, doch sein Wunsch passte nicht ins System. Hadler entschied sich für etwas „Systemneutrales“, wie er es später einmal nannte: Maschinenbau.

An der Universität Magdeburg wurde Hadler Jahrgangsbester, erlangte 1991 sein Diplom. Es war eine unsichere Zeit. Hadler blieb erst einmal an der Universität und machte seine Promotion. Anschließend baute er in Magdeburg eine Fachhochschule auf, 1996 wechselte er zu Volkswagen, Abteilung Dieselmotorenkonstruktion.

Er kam viel im Konzern herum und stieg schnell auf. 2007 war er schon in einer Position, wo er die Dieseltechnologie bei Volkswagen entscheidend beeinflussen konnte. Kurz vor der Auto-Show in Los Angeles gab es bei Volkswagen einen Streit darüber, wie mit den viel zu hohen Abgaswerten umzugehen sei, die bei Labortests gemessen wurden.

Manche Ingenieure schlugen vor, die Motoren so zu manipulieren, dass sie die Grenzwerte wenigstens im Test einhielten. Das lasse sich ganz einfach per Software regeln. Die Wagen würden fortan zwei Modi kennen. Sauber im Labor, dreckig auf der Straße. Hadler habe dies ausdrücklich genehmigt, bezeugen mehrere Personen, die in den USA und in Deutschland von den Ermittlungsbehörden vernommen wurden.

Zugleich habe er angeordnet, die Dateien mit den wirklichen Schadstoffwerten „nicht abzulegen und nicht weiterzuleiten“, berichtet ein Zeuge. Hadlers Umgang mit dem Problem sei „schon fast makaber gewesen.“ Aber auch erfolgreich. Die Clean-Diesel-Kampagne wurde für Volkswagen in den USA zum Verkaufsmotor. Die US-Kunden glaubten die Werbebotschaft – und orderten über viele Jahre mehr als eine halbe Million Betrugsautos.

2009 gewann Volkswagen auf der Los Angeles Auto Show mit seinem Jetta TDI den Preis als „Grünstes Auto“, im Jahr darauf wurde der Audi A3 TDI so ausgezeichnet. Wie gehen die Beteiligten aus heutiger Sicht mit diesen Preisen um? „Da kann ich nur eins sagen. Das ist wirklich ein Gag“, beichtete einer von ihnen der Staatsanwaltschaft.

Aber die massiven Anstrengungen des Konzerns nach außen, die Realität zu verdrängen, hätten auch nach innen gewirkt. „Die Aggregatentwickler waren total stolz, als wir in Los Angeles auf einer Motorshow den Green-Car of the Year Award bekommen haben. Unter der heutigen Perspektive muss man sich das mal überlegen. Aber da waren wir wirklich stolz.“ Stolz und Erfolg machten stur und blind.

Selbst auf Nachfragen der US-Behörden ab 2013 zur Abschaltsoftware änderte Volkswagen nichts an der Umweltschädlichkeit seiner Motoren, sondern versteckte den Abschaltbefehl für die Abgasreinigung nur noch tiefer im Programmcode. Hadler war dafür allerdings nicht mehr verantwortlich – er war nicht mehr im Konzern. Warum? Gegenüber der Staatsanwaltschaft Braunschweig präsentierte Hadler seinen Ausstieg als Frage der Moral.

Schon 2010 sei er häufig mit Martin Winterkorn angeeckt. Selbstverliebt und arrogant sei der Konzernchef gewesen. Er habe Volkswagen unbedingt zum größten Automobilhersteller der Welt machen wollen, die Qualität der Fahrzeuge sei zweitrangig gewesen.

Hadler habe darum 2010 gekündigt, sei in Gesprächen mit Winterkorn, Generalsekretär Wendelin Göbel und Personalchef Horst Neumann zum Bleiben überredet worden, im März 2011 aber doch ausgestiegen. „Mein Werteverständnis“, erzählte Hadler der Staatsanwaltschaft. Der Job bei Volkswagen habe „mit der Art, wie ich ticke, nicht mehr zusammengepasst.“ Die Dieselaffäre holte ihn trotzdem ein.

Die US-Behörden fanden trotz aller Verschleierungsversuche von Volkswagen heraus, wie schmutzig die Clean-Diesel-Motoren tatsächlich waren – und machten es öffentlich. Nun ist Hadler einer von sechs VW-Managern, die in den Vereinigten Staaten angeklagt sind. Auch in Deutschland führt ihn die Staatsanwaltschaft als Beschuldigten. Öffentlich möchte er sich nicht äußern.

Volkswagen kostete der Skandal schon mehr als 20 Milliarden Euro. Und Schwarzenegger? Der tobte, als er von dem Betrug erfuhr. „Höllisch wütend sei er auf Volkswagen“, vermeldete der inzwischen abgetretene Ex-Gouverneur. Er berichtete von einem Treffen, bei dem er Volkswagen gefragt habe, warum sie keine elektrischen Wagen produzierten. Da hätten ihm die Deutschen von ihrem Clean Diesel erzählt.

Nun hofft Schwarzenegger, „dass die Fahrzeughersteller die Botschaft verstehen. Die Verbraucher wollen sauberere Autos und werden sich nicht mit weniger zufrieden geben.“ Dazu müssen sie allerdings die Wahrheit über ihre Autos kennen.