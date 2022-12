Abrundung der Modellpalette Schwedische Rückkehr mit chinesischer Hilfe – „Baby-Volvo“ soll 2023 starten

Köln Volvo macht sich klein. Der schwedische Autohersteller will im nächsten Jahr einen elektrischen „Baby-Volvo“ vorstellen, der nach der Größe unterhalb der bestehenden Modellpalette angeboten werden soll. Bislang ist der C40 mit einer Länge von 4,44 Metern das kleinste Modell der Schweden.

Volvo-Vorstandschef Jim Rowan bestätigte im Gespräch mit Journalisten die geplante Erweiterung des Modellportfolios. Das schwedische Unternehmen will seine Verkaufszahlen bis 2025 massiv erhöhen. Das Einstiegs-SUV spielt dabei eine wesentliche Rolle.

„Der Kleine wird ein sehr wichtiges Auto für uns“, sagte Rowan in dem Pressegespräch. Mit dem neuen Modell werde Volvo seine geplanten Volumenziele erreichen. Bis Mitte des laufenden Jahrzehnts will die Tochter des chinesischen Geely-Konzerns jährlich 1,2 Millionen Autos verkaufen. Das sind etwa 70 Prozent mehr als 2021; im vergangenen Jahr hatte Volvo rund 700.000 Fahrzeuge abgesetzt.

Für die Produktion des neuen kleinen E-Modells, das in Anlehnung an die bestehende Fahrzeugpalette „EX30“ heißen dürfte, greift Volvo auf eine Plattform des chinesischen Mutterkonzerns Geely zurück. Das Auto wird voraussichtlich auch in China gefertigt. Mercedes nutzt dieselbe Plattform für den neuen Smart #1, den der Stuttgarter Konzern in einem Gemeinschaftsprojekt mit Geely produziert. Mit einer Länge von 4,27 Metern ist das Smart-Modell etwa so lang wie ein VW Golf 8.

Das neue SUV von Smart wird in Deutschland als Basismodell für etwas mehr als 40.000 Euro angeboten – eine mögliche Richtschnur für den geplanten Volvo.

Mit dem kleinen SUV könnte Volvo ins Einstiegssegment zurückkehren. Erst 2019 hatte Volvo den V40 eingestellt und sich damit aus der Kompaktklasse zurückgezogen. Die Rückkehr mit chinesischer Hilfe soll erfolgreicher sein: Der geplante „Baby-Volvo“ könnte nach Stückzahlen bereits in wenigen Jahren das wichtigste Modell der Marke werden, hofft man in Göteborg.

Volvo kann auf Porsche-Erfahrungen zurückgreifen

Ein Beispiel, dass eine solche Erweiterung funktionieren kann, kommt aus Deutschland. Porsche hatte vor bald zehn Jahren mit dem SUV Macan ein Modell unterhalb der bestehenden Produktpalette auf den Markt gebracht. Mit rund 100.000 Stück pro Jahr ist das Auto heute nach Volumen das wichtigste Modell der Sportwagenmarke.

Volvo-Chef Rowan glaubt, dass die Kunden des schwedischen Herstellers ebenfalls eine solche Erweiterung nach unten akzeptieren werden. „Unsere Marke verträgt ein solches Modellportfolio“, sagte er.

Mit dem neuen kleinen SUV will sich Volvo Cars auch an neuen Vertriebswegen versuchen. CEO Rowan kündigte an, dass das Auto vor allem im Abonnement und nicht zum klassischen Kauf angeboten werden solle. Volvo würde sein neues Modell dann für eine monatliche Rate an seine Kunden vermieten, 600 bis 700 Euro für ein solches Fahrzeug dürften realistisch sein.

Mit diesem veränderten Finanzierungsmodell könnte Volvo neue Kundenschichten erschließen, hofft Rowan. Mehrere 10.000 Euro für ein neues Auto wirken per se abschreckend. Mit dem Abo-Modell sei es eher möglich, jüngere Kunden anzusprechen, so Rowan. Das Einstiegsalter von Volvo-Käufern werde sich damit um etwa zehn Jahre senken lassen. Laut einer Untersuchung der Nürnberger Marktforschung Puls ist der durchschnittliche deutsche Käufer eines Volvo mit 47 Jahren bislang älter als die Kunden von BMW, Audi oder Mercedes.

Harter Wettbewerb bei Elektroautos

In Finanzkreisen ist man allerdings skeptisch, ob das neue Einstiegsmodell schnellen Erfolg bringen kann. „Der Wettbewerb im Segment der kleinen elektrischen SUV wird immer ausgeprägter“, betonte UBS-Analyst David Lesne. Das gelte ganz besonders für den chinesischen Markt, wo Volvo den neuen Kleinen ebenfalls anbieten will. Alle Hersteller müssten sich zudem darauf einstellen, dass die Nachfrage im nächsten Jahr spürbar abnehmen werde. Das treffe auch Volvo.

Volvo-Chef Rowan gab sich trotzdem zuversichtlich. Volvo werde an seiner Elektrifizierungsstrategie unbeirrt festhalten. „Der Batterieantrieb bietet eine viel bessere Technologie als der Verbrenner“, betonte er. Für den Elektroantrieb spreche auch die hohe Energieeffizienz von mehr als 90 Prozent, die deutlich über dem Wert der Verbrenner liege. Bis zum Jahr 2030 will der schwedische Hersteller jährlich ein zusätzliches Elektromodell auf den Markt bringen. Seit Kurzem ist der neue elektrische „EX90“ erhältlich, das große teure Flaggschiff von Volvo.

Trotz jüngster starker Preiserhöhungen beim Rohstoffeinkauf für die Batterie glaubt Volvo daran, dass sich mit Elektroautos künftig mehr Geld verdienen lässt als mit traditionellen Verbrennermodellen. Außerdem könne Volvo verstärkt Synergien innerhalb der Geely-Gruppe nutzen. Der schwedische Autohersteller will künftig mit wachsendem Elektroanteil eine Rendite zwischen acht und zehn Prozent erreichen. Im vergangenen Jahr lag die operative Marge noch bei 7,2 Prozent.

Volvo verfehlt die Ziele für 2022

Volvo habe gute Aussichten, sich im wettbewerbsintensiven Premiumbereich zu behaupten, so Rowan. Dazu trage der Markenkern des schwedischen Herstellers besonders bei. Volvo fokussiere sich auf die Themen Nachhaltigkeit und Sicherheit, womit eine klare Abgrenzung zu anderen Herstellern von Premiumautos gelinge.

Für das laufende Jahr muss Volvo allerdings Rückschläge hinnehmen. Der Autobauer ist besonders von den anhaltenden Lockdowns in China betroffen und kann deshalb nicht im geplanten Umfang Autos verkaufen. Der weltweite Absatz wird spürbar unter dem Niveau von 2021 bleiben. Marktbeobachter kalkulieren jetzt mit rund 600.000 verkauften Fahrzeugen.

