Absatzkrise in der Autobranche Ford Europa will erneut Arbeitsplätze abbauen

Gut drei Jahre liegt das jüngste Restrukturierungsprogramm bei Ford Europa erst zurück. Jetzt bereitet der US-Konzern erneut einen Stellenabbau vor.

Fiesta-Fertigung am deutschen Ford-Stammsitz in Köln: Bald ist Schluss damit, Ende des Jahres beginnt dort die Fertigung von neuen Elektromodellen. (Foto: dpa) Ford stellt die Produktion in Köln auf E-Autos um

Düsseldorf Bei Ford Europa zeichnet sich ein neuer Stellenabbau ab. Wie am Freitag aus Unternehmenskreisen in Köln verlautete, soll in diesem Jahr „ein signifikanter Teil“ an Arbeitsplätzen gestrichen werden. Die Europa-Tochter des US-Autokonzerns wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Am Montag ist eine Betriebsversammlung am deutschen Stammsitz in Köln geplant, auf der die Mitarbeiter des Autoherstellers über die Planungen informiert werden.

Ergänzend hieß es aus Unternehmenskreisen, dass es keine genauen Zahlen zum Umfang des geplanten Stellenabbaus gebe. Das exakte Ausmaß werde derzeit noch festgelegt. Mit einer Entscheidung ist voraussichtlich in diesem Frühjahr zu rechnen. In Köln gilt es als wahrscheinlich, dass eine vierstellige Zahl von Mitarbeitern gehen muss. Der Stellenabbau betrifft nicht nur den deutschen Teil des US-Autokonzerns, sondern die gesamte Europa-Tochter.