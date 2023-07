Absatzzahlen Auto- und Nutzfahrzeughersteller steigern Absatz in China

Das Absatzvolumen an die Händler steigt mit 2,62 Millionen Fahrzeugen um 4,8 Prozent. Im Juni war der Aufschwung von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb besonders stark.

China ist der wichtigste Einzelmarkt für die deutschen Autokonzerne Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz. (Foto: Reuters) Volkswagen in China

Peking Die Auto- und Lkw-Bauer haben in China im vergangenen Monat mehr Fahrzeuge im Großhandel abgesetzt als ein Jahr zuvor. Mit 2,62 Millionen Fahrzeugen stieg das Absatzvolumen an die Händler um 4,8 Prozent, wie der Herstellerverband CAAM (Chinese Association of Automobile Manufactdasurers) am Dienstag in Peking mitteilte.

Besonders stark war der Aufschwung im Juni bei den Fahrzeugen mit alternativem Antrieb, was insbesondere Elektroautos beinhaltet. Sie legten um 35,2 Prozent zu. Der Export der Hersteller im Land stieg um mehr als die Hälfte auf 382 000 Fahrzeuge.

Die Pkw-Auslieferungen an Endkunden waren im Juni laut den Daten des Branchenverbands PCA (Passenger Car Association) hingegen leicht rückläufig. In den Vormonaten hatte es teils hohe Steigerungen bei den Auslieferungen gegeben, weil im Vorjahr vielfach noch Teile wie Elektronikchips gefehlt hatten.