Absatzzahlen Chinas Automarkt verliert im September an Schwung

Tesla-Showroom in Shanghai

Der US-Elektroautohersteller hatte im September in China einen Absatzrekord erzielt.

Shanghai, Peking Der zuletzt boomende chinesische Automarkt hat im September an Schwung verloren. Der Absatz von Pkw, Bussen und Lkw auf dem größten Automarkt der Welt stieg nach Daten des Herstellerverbandes CAAM im vergangenen Monat um 25,7 Prozent auf 2,61 Millionen Fahrzeuge – langsamer als in den vorangegangenen Monaten.

Staatliche Anreize für Elektroautos hatten das Wachstum der Vormonate beflügelt, nun sehen Beobachter Anzeichen einer sich abschwächenden Nachfrage. Strenge Covid-Abriegelungsmaßnahmen in Shanghai und anderen Städten hatten die Verkäufe schon in der ersten Jahreshälfte beeinträchtigt.

Die Verkaufszahlen von Elektro-, Hybrid- und Wasserstofffahrzeugen schnellten im September um knapp 94 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat in die Höhe. Der Elektrofahrzeughersteller Tesla hatte etwa im September einen Verkaufsrekord in China aufgestellt.

Der Erholungstrend liegt allerdings unter der Erwartung des Pkw-Verbands CPCA. Chinas Automarkt und die Performance ausländischer Automarken seien relativ schwach, sagte CPCA-Generalsekretär Cui Dongshu. „Die strengen Corona-Beschränkungen in vielen Städten haben die Menschen davon abgehalten, Automessen und Werbeveranstaltungen zu besuchen, was die Verkäufe beeinträchtigt hat“, fügte er hinzu.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Chinesische Autohersteller versuchen deshalb verstärkt, ihre E-Fahrzeuge im Ausland zu verkaufen, insbesondere in Südostasien und Europa. BYD und Nio kündigten in den letzten Wochen Pläne an, weitere Modelle auf den europäischen Markt zu bringen.

Die Anzeichen einer schwächeren Nachfrage würden den Wettbewerb verschärfen und zu Preisnachlässen für Autos einschließlich Elektro-Fahrzeugen führen, sagte Analyst Shi Ji von der China Merchants Bank. Dies gelte insbesondere angesichts der seit Juli anhaltenden hohen branchenweiten Lagerbestände.

Mehr: Chinesischer Elektroautohersteller Nio wagt sich nach Deutschland