Abspaltung der Stahlsparte Thyssen-Krupp: Scharfe Kritik auf der Sondersitzung

Die Vorstandsvorsitzende kommentierte die Kritik an ihrem Kurs bisher nur intern.

Düsseldorf Auf der Aufsichtsratssitzung beim Industriekonzern Thyssen-Krupp hat es kräftig geknallt. Vertreter der Arbeitnehmer-, aber auch von der Kapitalseite, hätten den Vorstand um die Vorsitzende Martina Merz bei dem Treffen scharf kritisiert, berichteten Teilnehmer am Freitag im Anschluss an die Versammlung dem Handelsblatt. Anlass für den Unmut ist die geplante Abspaltung der Stahlsparte, für die Merz kein schlüssiges Konzept habe liefern können.

Genau dieses hatten die Aufsichtsräten aber im November vergangenen Jahres gefordert – Merz hätte an diesem Freitag liefern müssen, wie es in Konzernkreisen hieß. Statt aber konkrete Pläne für die Hüttensparte mit ihren rund 26.000 Mitarbeitern vorzulegen, sei den Aufsehern ein Bündel von möglichen Investitionsszenarien vorgestellt worden. „Überzeugt hat uns das nicht“, sagte ein Kontrolleur.

Die Teilnehmenden seien erneut damit vertröstet worden, dass das unsichere Marktumfeld abzuwarten sei – und die nach wie vor unklaren Rahmenbedingungen für die grüne Transformation Entscheidungen über eine neue Strategie verzögerten.

Der Konzern sucht seit der Fusion von Krupp und Thyssen im Jahr 1999 nach Wegen, um sich aus dem Stahl zurückziehen zu können. Ein Börsengang, eine Fusion oder ein Verkauf scheiterten aber. Merz nahm die Überlegungen im vergangenen Jahr wieder auf, hat bisher aber aus Sicht einiger Aufseher und Manager keine gute Lösung finden können.

Die Gewerkschaft IG Metall kritisierte vor dem Hintergrund der schleppenden Stahlablösung die Strategie der Vorstandsvorsitzenden insgesamt: „Das Konzept der Group of Companies ist für uns gescheitert!“, heißt es in einem Informationsschreiben der IG Metall an die Beschäftigen, das dem Handelsblatt vorliegt.

Das Unternehmen sei nicht dazu in der Lage, die Zukunftsperspektiven für all seine Geschäfte zu verwirklichen – es fehle ein Gesamtkonzept des Vorstandes. Mit dem Ansatz von Merz agieren die einzelnen Einheiten unter dem Dach von Thyssen-Krupp.

Die Kritik der IG Metall teilen einige Aufsichtsräte und Manager, da auch aus ihrer Sicht dem Unternehmen ein Ziel fehlt. Diese Sorge speist auch den Widerstand gegen eine Ablösung des Stahlgeschäfts. Es fehle einfach die Perspektive, zudem bleibe der Vorgang intransparent, hieß es in Konzernkreisen.

Gespräche mit Finanzinvestor CVC zum Erliegen gekommen

Mit Namen möglicher Bieter hielt sich der Vorstand auf der Aufsichtsratssitzung laut Teilnehmern am Freitag zurück. Weder Investoren, noch bietende Unternehmen seien thematisiert worden. Dabei sind einige Namen im Markt bekannt: Mit dem Finanzinvestor CVC seien die Gespräche zum Erliegen gekommen, hieß es in Finanzkreisen.

Denn ein möglicher Grund für die fehlenden Pläne ist auch: Das Interesse an der Stahlsparte ist laut Konzernkreisen eher gering. Der Stahlkonzern Jindal aus Indien sei, wie auch das lateinamerikanische Unternehmen Ternium, eher nicht interessiert. Denkbar sei ein Angebot des brasilianischen Herstellers CSN. Doch wie Beteiligte berichten, würde CSN die Produktion verlagern und nur die Weiterverarbeitung des Stahls in Duisburg belassen – keine Lösung, die mit der Arbeitnehmerseite zu vereinbaren wäre.

„Solange der Weg nicht klar aufgezeigt wird, werden wir keinen Blankoscheck ausstellen,“ heißt es aus Aufsichtsratskreisen. „Wir verschließen uns keiner vernünftigen Lösung, solange klar ist, dass die Arbeitsplätze gesichert sind und eine Wertschöpfungskette in Deutschland erhalten werden kann.“

Die Gespräche über Stahl bleiben auf der Sitzung eher vage. „Beschlüsse mit neuer Ausrichtung hat es nicht gegeben, das war aber auch nicht das Ziel,“ sagte Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm laut einer dem Handelsblatt vorliegenden internen Mitarbeiterinfo. In dem kündigte Merz genauere Pläne an: „Wir arbeiten daran, im Mai die eine oder andere konkrete Richtungsentscheidung empfehlen zu können.“

Überall dort, wo mit möglichen Partnern gesprochen werde, habe man das aber nicht alleine in der Hand. Der Vorstand der Stahlsparte, Bernhard Osburg, werde im Mai dann weitere Pläne vorlegen, unter dem Namen „Stahl-Strategie 2030+“. Den Optimismus von Merz wollen die Arbeitnehmer nicht teilen. „Seit letztem Herbst hat sich nichts bewegt und es ist wieder unnötig Zeit verloren gegangen,“ hieß es in dem Informationsschreiben der IG Metall. „Das ist nicht akzeptabel!“

