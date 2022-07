Acea Europäischer Automarkt steht weiter unter Druck – Deutschland mit stärkstem Rückgang

VW, BMW, Mercedes: Deutsche Autokonzerne produzieren immer weniger Autos für den EU-Markt. Vier Länder verzeichnen besonders hohe Einbußen.

Der schwedische Autohersteller Volvo hat fast 50 Prozent weniger Autos produziert. (Foto: AP) Volvo S60

Danzig, Brüssel Die durch Lieferkettenprobleme beeinträchtigte Produktion im EU-Automarkt sinkt weiter. Im Juni wurden in der EU mit 886.510 Fahrzeugen so wenige neue Autos wie seit 1996 nicht mehr in einem Juni angemeldet, wie der Branchenverband Acea am Freitag mitteilte. Das Minus zum Vorjahresmonat betrug 15,4 Prozent.

Im ersten Halbjahr gab es ein Minus von 14 Prozent auf 4,6 Millionen Pkw. Der Rückgang war am stärksten auf dem deutschen Markt zu spüren, mit 18,1 Prozent weniger Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dahinter folgen Italien mit einem Minus von 15 Prozent, Frankreich mit 14,2 Prozent und Spanien mit 7,8 Prozent.

Bei den Marken verzeichnete der Volkswagen-Konzern im Juni ein Minus von mehr als einem Fünftel gegenüber dem Vorjahr ein. Bei BMW waren es minus 19,3 Prozent, und bei Mercedes-Benz minus 2,2 Prozent.

Renault Produktion wächst leicht

Auf den Rivalen Stellantis entfielen 15,4 Prozent weniger Neuzulassungen. Am härtesten getroffen hat es die Hersteller Volvo und Mazda, mit Rückgängen von 49,1 beziehungsweise 47,5 Prozent. Frankreichs Renault wuchs im gleichen Zeitraum um 0,8 Prozent.

Der Krieg in der Ukraine, die anhaltende Chipkrise und steigende Rohstoff- und Energiekosten bereiten den Autobauern in Westeuropa große Probleme. Dazu gehören auch Länder der Europäischen Freihandelsassoziation EFTA und Großbritannien.