 Adam Tooze: Wirtschaftshistoriker über Deutschlands „Industrie-Fetisch“

Adam Tooze findet den Fokus Deutschlands auf die Industrie absurd – und nimmt SPD und Grüne hart ins Gericht. Europa fordert der Wirtschaftshistoriker zu mehr Protektionismus auf.

Der Wirtschaftshistoriker sieht die Zukunft Deutschlands in Dienstleistungen und Forschung – nicht mehr in der Industrie. (Foto: imago images / gezett) Adam Tooze

Berlin Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze von der Columbia-Universität in New York, der in Deutschland aufgewachsen ist und viel zur Bundesrepublik forscht, pflegt gute Kontakte zur deutschen Regierung. Noch am Vortag war Tooze zu Gast im grün geführten Bundeswirtschaftsministerium.

Nun sitzt er in der Lobby des Hilton in Berlin-Mitte, es laufen ununterbrochen Weihnachtslieder. Doch mit besinnlichen Botschaften ist Tooze nicht angereist. Im Interview spricht er über Zukunft und Vergangenheit der Industrie, die Vereinnahmung von Politik und das US-Subventionsprogramm, den Inflation Reduction Act.

Lesen Sie hier das gesamte Interview mit Wirtschaftshistoriker Adam Tooze:

