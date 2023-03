Agrarchemie Bayer-Konkurrent Syngenta wächst stark – und kommt milliardenschwerem Börsengang näher

Der von China kontrollierte Agrarkonzern mit Sitz in der Schweiz profitiert vom Geschäft in Lateinamerika und Asien. Noch im ersten Halbjahr könnte Syngenta an die Börse Shanghai gebracht werden.

Chemchina hatte Syngenta 2015 für 43 Milliarden Dollar gekauft und das Unternehmen von der Börse genommen. (Foto: AFP) Syngenta-Logo

Zürich, Düsseldorf Der chinesisch kontrollierte Agrarchemiekonzern Syngenta hat Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich gesteigert. Die Erlöse legten 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 33,4 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Basel am Mittwoch mitteilte. Der Vorsteuergewinn (Ebitda) kletterte um 20 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar.

Mit diesen Zahlen rüstet sich die Syngenta Group für den anstehenden Börsengang (IPO). Eigentümer Chemchina hatte diesen Schritt bereits für 2022 geplant, aber wegen Verzögerungen chinesischer Behörden sowie des schwierigen Marktumfelds für Börsengänge aufgeschoben. Der chinesische Staatskonzern will Syngenta an die Börse Shanghai bringen, mit Option auf Zweitnotiz in der Schweiz, und peilt eine Bewertung von mehr als 50 Milliarden Dollar an.