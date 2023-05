 Agrarchemie-Riese Syngenta ändert Strategie beim IPO in China

Statt auf der Shanghaier Technologiebörse will der chinesisch kontrollierte Bayer-Konkurrent nun an den Hauptbörsenplatz. Es könnte der größte IPO des Jahres werden.

Chemchina hatte Syngenta 2015 für 43 Milliarden Dollar gekauft und das Unternehmen von der Börse genommen. (Foto: AFP) Syngenta-Logo

Zürich Der Schritt soll einen der absehbar größten Börsengänge des Jahres zügig auf den Weg bringen: Die Börse Shanghai hat am Freitag den Antrag des Schweizer Agrarchemieriesen Syngenta für eine Notierung am Haupthandelsplatz angenommen, wie das Unternehmen bestätigte.

Die von chinesischen Eigentümern kontrollierte Syngenta will Finanzkreisen zufolge mit dem Börsengang am sogenannten „Main Board“ umgerechnet mehr als neun Milliarden Dollar einnehmen und peilt eine Bewertung von rund 60 Milliarden Dollar an. Läuft nun alles nach Plan, könnte die Börsennotierung demnach im Herbst 2023 erfolgen. Im aktuell schwachen Markt für Börsengänge (IPOs) wird es wahrscheinlich der Top-Deal des Jahres werden.

Zuvor hatte Syngenta seinen Antrag für eine Notierung an der Shanghaier Technologiebörse Star Market zurückgezogen. Hintergrund waren unerwartete Verzögerungen im Zulassungsprozess. Der Saatgut- und Pflanzenschutzkonzern hatte sich von der größten chinesischen Tech-Börse einen unbürokratischeren Prozess erhofft.