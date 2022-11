Agrarchemie Suche nach dem „nächsten Glyphosat“: Bayer kauft Biotech-Start-up Targenomix

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft

Düsseldorf Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer baut die Forschung an neuen Pflanzenschutzmitteln aus und kauft dazu das Potsdamer Biotechunternehmen Targenomix. Das bestätigte Bayer dem Handelsblatt, nannte jedoch keinen Kaufpreis. Die beide Unternehmen kooperieren bereits seit Längerem.

Mit der Übernahme reagiert Bayer auf die wachsenden Resistenzen von Pflanzen gegen die aktuell verfügbaren Mittel. Mit ihnen schützen Landwirte ihre Felder vor starkem Unkrautbefall, die Pflanzen selbst vor schädlichen Insekten und Pilzen.

Doch infolge des intensiven Einsatzes über viele Jahrzehnte haben sich inzwischen starke Resistenzen gegen die Chemikalien entwickelt. Targenomix soll nun unter dem Dach von Bayer neue Wirkstoffe entwickeln, die diese Resistenzen in den Pflanzen ausschalten und sich gezielter einsetzen lassen.

Targenomix ist eine Ausgründung des Max-Planck-Instituts für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam. Die mittlerweile 30 Forscher des Start-ups analysieren mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) detailliert den komplexen Stoffwechsel von Pflanzen. Sie ermitteln auf Basis der Daten und Computermodelle neue Angriffsmöglichkeiten für Unkrautvernichter oder Insektizide.

„Wir wollen die nächste Generation von neuen Pflanzenschutzmolekülen entwickeln, die hochwirksam sind, aber auch ein starkes Sicherheitsprofil haben und die Erwartungen an Nachhaltigkeit erfüllen“ sagt Rachel Rama, die die Molekülforschung von Bayers-Agrardivision Crop Science leitet. Ohne solche Mittel werde die Landwirtschaft nicht auskommen und die Versorgung mit ausreichend Lebensmitteln nicht gewährleisten können.

Targenomix-Chef Sebastian Klie

Für solche modernen Wirkstoffe braucht es Innovationskraft. Die fehlt den Agrarchemiefirmen aber gerade bei Herbiziden, also Unkrautvernichtern, seit Jahrzehnten. Der Grund ist ein konkurrenzloses, hochwirksames Mittel: Glyphosat. Der Unkrautvernichter wird im großen Stil in der Landwirtschaft eingesetzt.

Allerdings steht Glyphosat zunehmend in der öffentlichen Kritik, eine Neuzulassung des Mittels in der EU ist derzeit offen. Neben möglichen gesundheitsschädlichen Eigenschaften geht es dabei auch um den Vorwurf, dass der massenhafte Einsatz von Glyphosat zum Verlust von Biodiversität führe. Der Wirkstoff trifft zugleich auf zunehmende Resistenzen im Unkraut.

Der neue Wirkstoff ist gefunden, die Zulassung dauert noch einige Jahre

Gemeinsam mit Bayer hat Targenomix bereits einen neuen Wirkstoff zur Unkrautbekämpfung gefunden. Nach Angaben der Unternehmen handelt es sich um die Entdeckung des branchenweit ersten komplett neuen Herbizids im Ackerbau seit 30 Jahren. Targenomix-CEO Sebastian Klie führt aus: „Wir befinden uns bei der Entwicklung gerade in Forschungs-Phase 3, das Produkt könnte gegen Ende dieses Jahrzehnts auf den Markt kommen.“

Entwickelt wird das Mittel zunächst allerdings nicht als kompletter Ersatz, sondern als Ergänzung zu Glyphosat gegen resistente Pflanzen. Die Markteinführung wird deswegen so lange dauern, weil der Zulassungsprozess für Pflanzenschutzmittel aufwendig ist – auch im Hinblick auf ihre Sicherheit.

Das Sicherheitsprofil der neuen Moleküle will Targenomix mithilfe seiner KI-unterstützten Rechnermodelle schon frühzeitig zeigen können. Die Firma soll innerhalb von Bayer weitgehend eigenständig bleiben, um so den Start-up-Charakter zu erhalten, wie der Konzern erklärt. Das Kapital für die weitere Entwicklung kommt aber künftig ganz überwiegend aus der Kasse der Leverkusener.

