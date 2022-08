Alternative Antriebe Wasserstoff im Tank: BMW plant mit der Brennstoffzelle

Konzernchef Zipse setzt neben Strom auch auf Wasserstoff als Energieträger. Jetzt hat der Autohersteller Testfahrzeuge präsentiert. Die Konkurrenz ist skeptisch.

Die Münchener stellen zunächst 100 Testfahrzeuge mit Brennstoffzellen her – planen aber deutlich größer. (Foto: dpa) Produktion von Brennstoffzellensystemen für BMW

München Der BMW-Konzern sieht gute Chancen für die Einführung der Brennstoffzelle. „Wir prüfen ein richtiges Serienangebot, je früher desto besser“, sagte Konzernchef Oliver Zipse am Mittwoch in München. Mit Wasserstoff betankte Autos seien neben Batterieantrieben „das letzte Puzzlestück“ auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität.

Den Auftakt machen erst einmal 100 Testfahrzeuge des Modells X5, die Zipse gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vorstellte. Konzernkreisen zufolge plant man aber wesentlich weiter. Mit Einführung der „Neuen Klasse“ könnte BMW ab 2026/27 Autos mit Brennstoffzellen in hohen Stückzahlen auf den Markt bringen.

Seit Jahren forscht die Industrie an der Brennstoffzelle, in der Wasserstoff mit Sauerstoff reagiert und Energie erzeugt. Die meisten Hersteller sehen als Nachfolger des Verbrennungsmotors aber nicht die Brennstoffzelle, sondern die Batterie. Für BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber ist das kein Widerspruch: „Beide Antriebe werden in Zukunft koexistieren“, sagt er.