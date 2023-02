Ammoniak-Produktion Linde liefert Wasserstoff an Düngemittelhersteller OCI

Der Chemiekonzern will in seinem Werk in Texas sogenannten „blauen“ Ammoniak produzieren. Linde beziffert das Investitionsvolumen auf 1,89 Milliarden Dollar.

Allein im vergangenen Jahr hat der Konzern mit Firmensitz in Dublin Wasserstoffprojekte mit BASF, BP und Airbus eingefädelt. (Foto: dpa) Linde

München Der amerikanisch-deutsche Industriegasehersteller Linde versorgt den niederländischen Chemiekonzern OCI mit Wasserstoff und anderen Gasen für seine Ammoniak-Produktion in den USA. Linde werde auf dem Werksgelände von OCI in Beaumont im US-Bundesstaat Texas eine Anlage zur Produktion „blauem“ Wasserstoff und Stickstoff bauen und betreiben, wie das Unternehmen am Montag in Woking bei London mitteilte.

Sie werde auch an das Wasserstoff-Netz von Linde an der Golfküste angebunden. Linde bezifferte das Investitionsvolumen auf 1,89 Milliarden Dollar. Das Projekt soll 2025 in Angriff genommen werden.

Der Düngemittel- und Methanolhersteller OCI produziert dort 1,1 Millionen Tonnen „blauen Ammoniak“ im Jahr. Mit der Farbe „blau“ wird eine Produktion bezeichnet, wenn das dabei erzeugte CO2 abgeschieden und etwa in der Erde gebunden wird. Es sei die größte Anlage in diesem Maßstab in den USA, erklärte Linde.

Linde setzt auf seine Wasserstoff-Kompetenz, wenn es um die Umstellung der Energieversorgung und Industrieproduktion auf saubere Technologien geht. „Die Fähigkeiten von Linde ermöglichen schon jetzt den Übergang zu einer Wirtschaft mit geringerem CO2-Verbrauch“, erklärte Vorstandschef Sanjiv Lamba. Allein im vergangenen Jahr hatte der Konzern mit Firmensitz in Dublin Wasserstoffprojekte mit BASF, BP und Airbus eingefädelt. Mehr: Kostenvergleich: So soll der Wasserstoff günstig nach Deutschland kommen