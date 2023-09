Arbeitsrecht Gewerkschaft klagt gegen GM und Stellantis wegen „unfairer Arbeitspraktiken“

Die Gewerkschaft für Angestellte in der Autoindustrie hat Klage gegen die beiden Konzerne eingereicht. Hintergrund sind mögliche Schließungen von Autowerken in den USA.

Der Gewerkschaftsvorsitzende schrieb in einem Online-Kommentar, dass die Seiten weit auseinander lägen und behauptete, dass die Unternehmen sich geweigert hätten, in gutem Glauben mit der Gewerkschaft zu verhandeln. Sowohl GM als auch Stellantis wiesen die Vorwürfe zurück. (Foto: Reuters) UAW-Vorsitzender Shawn Fain

Washington Die amerikanische Gewerkschaft für Angestellte in der Automobilindustrie, United Auto Workers (UAW), hat bei der US-Behörde für Arbeitsrecht (NRAB) am Donnerstag (Ortszeit) Klage wegen unfairer Arbeitspraktiken gegen General Motors und die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis eingereicht.

Dem UAW-Vorsitzenden Shawn Fain zufolge wollen die Autohersteller in Detroit die Möglichkeit haben, US-Autowerke zu schließen und in Niedriglohnländer zu verlagern. Dies bezeichnete er als „Wirtschaftsterrorismus“. „Wir werden bis zum Äußersten kämpfen, um mehr Gerechtigkeit für die Arbeitnehmer zu erhalten“, so Fain.

Der Gewerkschaftsvorsitzende schrieb in einem Online-Kommentar, dass die Seiten weit auseinander lägen und behauptete, dass die Unternehmen sich geweigert hätten, in gutem Glauben mit der Gewerkschaft zu verhandeln. Sowohl GM als auch Stellantis wiesen die Vorwürfe zurück.

„Wir glauben, dass sie unbegründet sind und eine Beleidigung für die Verhandlungsausschüsse darstellt. Wir haben uns sehr darauf konzentriert, direkt und in gutem Glauben mit der UAW zu verhandeln und wir machen Fortschritte“, sagte GM-Produktionschef Gerald Johnson. Mehr: Wie chinesische Elektro-Anbieter die deutschen Autohersteller aufmischen