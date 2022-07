Arzneimittel 450 Millionen-Deal: Dermapharm will einen Marktführer kaufen

Der bayrische Arzneimittelhersteller will internationaler werden und Arkopharma aus Frankreich übernehmen. Die Arbeitnehmervertreter müssen noch zustimmen.

Die Dermapharm-Tochter Allergopharm stellte ab April 2021 auch den Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech her. (Foto: imago images/photothek) Dermapharm-Tochterfirma

Düsseldorf Der bayrische Arzneimittelhersteller Dermapharm will den französischen Konkurrenten Arkopharma übernehmen. „Durch die geplante Übernahme stärken wir unsere internationale Präsenz in Westeuropa und erschließen uns erstmals den Zugang zum französischen Markt“, sagte Dermapharm-Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier laut Mitteilung.

Das im SDax gelistete Unternehmen aus Grünwald bei München bietet dem Finanzinvestor Montagu Private Equity rund 450 Millionen Euro für Arkopharma. Die französische Gruppe wurde 1980 gegründet und stellt am Firmensitz in Carros bei Nizza frei verkäufliche pflanzliche Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel her. Arkopharma ist laut Dermapharm französischer Marktführer für Naturarzneimittel.

Im laufenden Jahr will Arkopharma etwa 200 Millionen Euro Umsatz erzielen. Der operative Gewinn (Ebitda) lag laut Medienberichten zuletzt bei rund 45 Millionen Euro.

Dermapharm hatte Ende vergangenen Jahres bereits für rund 80 Millionen Euro die C³-Gruppe vom kanadischen Cannabis-Konzern Canopy Growth übernommen. Die Firma ist im Geschäft mit medizinischem Cannabis aktiv.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Im vergangenen Jahr erzielte Dermapharm 943 Millionen Euro Umsatz und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von gut 354 Millionen Euro. Das Unternehmen ist an der Börse etwa drei Milliarden Euro wert und gewinnt durch die Übernahme etwa ein Fünftel an Umsatz, beim operativen Gewinn etwa ein Achtel. Die Ebitda-Marge von Arkopharma liegt bei etwa 24 Prozent. Zur Finanzierung des Zukaufs äußerte sich Dermapharm nicht. Von dem Zukauf verspricht sich Dermapharm auch neue Zugänge zum belgischen, portugiesischen und niederländischen Markt. Außerdem will das Unternehmen die eigene Präsenz in Italien und Spanien mit dem Angebot von Arkopharma ausbauen. Die Arbeitnehmervertretungen der Arkopharma-Gruppe müssen der Übernahme noch zustimmen, Dermapharm rechnet Anfang Januar 2023 mit dem Abschluss des Kaufs. Mehr: Milliardengeschäft mit Corona-Medikamenten: Pfizer erhöht Gewinnprognose