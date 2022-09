Arzneimittel Pharmabranche sieht Versorgung mit innovativen Medikamenten in Gefahr

Arzneimittelfirmen und Ärzte warnen vor den Folgen eines Gesetzentwurfs von Minister Lauterbach. Erste Unternehmen verschieben den Marktstart ihrer Innovationen.

46 neue Wirkstoffe hat die Pharmaindustrie 2021 auf den Markt gebracht. Im laufenden Jahr könnten es noch einmal mehr werden. (Foto: Imago/Westend61) Medikamente

Frankfurt Das von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Gesetz zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen sorgt in der Gesundheitsbranche weiter für Kritik. Der Entwurf sieht unter anderem verschiedene Preisabschläge für neu eingeführte Medikamente vor. Die Pharmabranche, aber auch Mediziner verschiedener Fachgesellschaften befürchten eine Verschlechterung der Versorgung der Patienten mit innovativen Arzneimitteln.

Für Aufsehen in der Branche sorgt aktuell das Pharmaunternehmen Janssen. Es hat kürzlich sein Lungenkrebsmedikament Rybrevant in Deutschland vom Markt genommen und will nun die Einführung des neuartigen Medikaments Tecvayli gegen bösartige Knochenmarkerkrankungen (Multiples Myelom) hierzulande erst einmal verschieben.

Man wolle einen Markteintritt und seinen möglichen Zeitpunkt kritisch prüfen, heißt es von der Pharmasparte des US-Konzerns Johnson & Johnson. Grund dafür seien „methodische, nicht zeitgemäße Regularien im deutschen Nutzenbewertungssystem, die den Mehrwert der Therapie mit den zum jetzigen Zeitpunkt vorhandenen Daten nicht abbilden können“.