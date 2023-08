 Arzneimittel: Spac-Deal geplatzt – Croma sucht Private-Equity-Partner

Frankfurt Der österreichische Medizinproduktehersteller Croma hat den Plan aufgegeben, mittels Fusion mit einer leeren Mantelgesellschaft an die Börse zu gehen. Finanzkreisen zufolge hofft das Unternehmen nun auf einen Finanzinvestor, der bei der Hautpflegemittelfirma einsteigt und mit Wachstumskapital unterstützt. Ein offizieller Verkaufsprozess sei aber bislang nicht initiiert, hieß es.

Die European Healthcare Acquisition & Growth Company (EHC) hatte am Montagabend bekanntgegeben, ihre Fusionsverhandlungen mit Croma beendet zu haben. Grund seien unterschiedliche Auffassungen zur Bewertung des Unternehmens gewesen.

EHC ist eine leere Mantelgesellschaft ohne operativen Inhalt – im Fachjargon „Special Purpose Acquisition Company“ oder Spac genannt. Bei dem Deal, auf den sich EHC und Croma Ende 2022 ursprünglich geeinigt hatten, war Croma mit 850 Millionen Euro bewertet worden. Angesichts des schwierigen Markts für Neuemissionen und sogenannte Spac-Deals verständigten sich die Parteien im Mai auf eine Absenkung auf 712 Millionen Euro.

Allerdings tat sich EHC selbst auf diesem Niveau schwer, ausreichend Interesse von Investoren zu finden, die eine geplante Kapitalerhöhung gezeichnet hätten. Eine weitere Reduzierung der Bewertung wollte Croma nicht mittragen. Nun platzte der Spac-Deal.

EHC hat gemäß seinen eigenen Statuten noch bis zum 17. November, um einen Alternativdeal zu dem mit Croma abzuschließen. Das Börsenvehikel will Finanzkreisen zufolge nun versuchen, das mit einem Unternehmen hinzubekommen, dessen Bücher EHC bereits geprüft hat, und könnte die Aktionäre dabei um zusätzliche Zeit bitten. Sollte das nicht gelingen, müsste EHC das eingesammelte Geld an die Aktionäre zurückgeben.

EHC wollte sich dazu nicht äußern. Croma war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Investoren scheuen vor Spacs zurück

Croma stellt Produkte für Hautverjüngung (Lifting) her, unter anderem Hyaluronsäure-Spritzen zur Faltenbekämpfung. Das 1976 vom Apothekerehepaar Karin und Gerhard Prinz gegründete Unternehmen hatte 2022 ein Betriebsergebnis (Ebitda) von 18,4 Millionen Euro bei einem Umsatz von 121 Millionen verbucht.

Ein erfolgreicher Deal wäre ein Lebenszeichen für den Spac-Markt gewesen. In den Boomjahren 2020 und 2021 waren Hunderte dieser Mantelgesellschaften an die Börsen gegangen: Allein 2021 sammelten 613 Spacs 162 Milliarden Dollar Kapital ein, vor allem in den USA.

Viele Spacs hofften, später mit einem nicht börsennotierten Unternehmen zu fusionieren und diesem damit quasi durch die Hintertür ein Listing zu verschaffen. Das gelang allerdings nur in wenigen Fällen, in Deutschland etwa bei dem Kochboxenversender Marley Spoon und dem Tonie-Spielfiguren-Hersteller Boxine.

Mittlerweile wurden laut Spac Analytics bereits 374 Spacs mangels erfolgreicher Transaktion liquidiert, 172 Spacs sind weiterhin auf der Suche nach einem Übernahmeziel. Während Anfang 2021 Investoren Schlange standen, um in Spacs zu investieren und an künftigen Wachstumserfolgen von Technologiefirmen teilzuhaben, erscheint vielen eine solche Geldanlage mittlerweile als zu riskant.

Mitarbeit: Theresa Rauffmann

