Arzneimittel US-Konzern Abbvie: Mit deutscher Forschung zur Nummer zwei der Pharmabranche

Frankfurt In der Immunologie hat die deutsche Pharmaindustrie eine große Tradition – und ist in der Erforschung neuer Medikamente nach wie vor sehr leistungsfähig. Kommerziell profitieren davon aktuell zwei US-Konzerne. Branchenführer Pfizer hat mit dem von Biontech erforschten Corona-Impfstoff Comirnaty im vergangenen Jahr fast 38 Milliarden Dollar Umsatz erzielt.

Auch für Abbvie, nach Umsatz die weltweite Nummer zwei, spielen Arzneimittel aus deutscher Forschung gegen Krankheiten des Immunsystems eine tragende Rolle. Das zeigen die neuesten Zahlen und Prognosen des Abbvie-Managements.

Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt wird das Geschäft des Konzerns vor allem durch das Medikament Humira angetrieben, das ursprünglich einmal von BASF entwickelt wurde. Das biotechnisch hergestellte Mittel gegen diverse Autoimmunerkrankungen wie Rheuma, Schuppenflechte und Morbus Crohn erzielte zuletzt gut 21 Milliarden Dollar Jahresumsatz.

Nachdem vor wenigen Wochen das US-Patent für Humira abgelaufen ist, wird der Umsatz des Blockbusters zwar deutlich schrumpfen. Doch mit dem Schuppenflechte-Medikament Skyrizi hat Abbvie bereits ein erfolgreiches Nachfolgeprodukt etabliert, das ebenfalls aus dem Labor eines deutschen Pharmaherstellers stammt. In diesem Fall handelt es sich um eine Neuentwicklung von Boehringer Ingelheim, für die Abbvie 2016 die weltweiten Vertriebsrechte erworben hat.

Auch dieses Produkt erweist sich inzwischen als Riesenerfolg und potenzieller Mega-Blockbuster für Abbvie: Nur drei Jahre nach der Erstzulassung erzielte der Konzern im vergangenen Jahr immerhin bereits 5,2 Milliarden Dollar Umsatz mit dem Präparat aus Ingelheim. Humira und Skyrizi zusammen sorgten im vergangenen Jahr damit für rund 45 Prozent der Gesamterlöse.

Während die Humira-Umsätze aufgrund der Konkurrenz durch Nachahmermedikamente im laufenden Jahr wohl um mehr als ein Drittel auf 13,4 Milliarden Dollar schrumpfen werden, stellt Abbvie für Skyrizi einen weiteren Umsatzanstieg um mehr als 40 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar in Aussicht.

Boehringer profitiert von dem Erfolg, wenn auch nicht so stark wie der US-Partner. Bei Abschluss der Kooperation vor knapp sieben Jahren zahlte Abbvie knapp 600 Millionen Dollar an die Deutschen. Außerdem erhält Boehringer Lizenzgebühren von etwa 20 Prozent des Umsatzes sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen. Für 2022 dürfte Abbvie gut eine Milliarde Dollar nach Ingelheim überwiesen haben, für 2023 kalkuliert der US-Konzern mit Zahlungen von 1,4 Milliarden Dollar.

Zusammen mit dem neuen Rheumamittel Rinvoq bildet Skyrizi einen Eckpfeiler in der Strategie von Abbvie, das wichtige Immunologie-Geschäft schnell wieder auf Wachstumskurs zu bringen. „Wir erwarten, dass diese beiden Produkte ab 2027 den bisherigen Spitzenumsatz von Humira übertreffen und bis Ende des Jahrzehnts weiter stark wachsen werden“, erklärte Abbvie-Chef Rick Gonzalez vor wenigen Tagen gegenüber Analysten.

Ähnlich wie Humira wirken die beiden Neuentwicklungen dadurch, dass sie bestimmte Botenstoffe des Immunsystems blockieren und auf diese Weise schädliche Entzündungsprozesse stoppen oder dämpfen.

Im laufenden Jahr werden sie Abbvie allerdings noch nicht vor einer Umsatzdelle aufgrund des Humira-Patentablaufs bewahren können. Analysten erwarten für den Gesamtkonzern einen Umsatzrückgang von mehr als sechs Prozent im laufenden Jahr. Doch schon 2024, so die Schätzungen, könnte der Konzern unter anderem dank Skyrizi die Wende zu einer neuen Wachstumsphase gelingen.

Humira kam durch Übernahme der BASF-Pharmasparte in den Konzern

Humira hat sich unterdessen als Musterbeispiel dafür erwiesen, wie ein einzelnes Erfolgsprodukt den Weg in die Spitzengruppe der Pharmabranche ebnen kann. Geholfen hat Abbvie dabei auch eine rigide Patentstrategie, mit deren Hilfe auf dem US-Markt Nachahmerprodukte wesentlich länger abgewehrt werden konnten als in Europa.

Das Medikament wurde in den 1990er-Jahren von BASF entwickelt und befand sich in abschließenden klinischen Studien, als der US-Konzern Abbott Laboratories 2001 die gesamte Pharmasparte der Ludwigshafener für 7,2 Milliarden Dollar übernahm. Gut ein Jahrzehnt später spaltete Abbott sein Pharmageschäft wiederum als eigenständiges Unternehmen ab.

Der neue Pharmakonzern Abbvie nutzte dann die enormen Erträge aus dem Humira-Geschäft zum Ausbau seiner Forschung. Dazu gab es diverse Übernahmen, darunter das Biotech-Unternehmen Pharmacyclics und der Botox-Hersteller Allergan, für jeweils zweistellige Milliardenbeträge. In der Forschung ist Abbvie über die Immunologie hinaus inzwischen auch stark in der Entwicklung von Medikamenten gegen Krebs und neurologische Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson engagiert.

Humira erzielte in den zwei Jahrzehnten seit der Erstzulassung 2002 einen Gesamtumsatz von etwa 215 Milliarden Dollar und ist damit der kommerziell erfolgreichste Wirkstoff in der Geschichte der Pharmaindustrie. Das Mittel ist heute gegen rund ein Dutzend sogenannter Autoimmunerkrankungen zugelassen, bei denen ein überaktives Immunsystem körpereigenes Gewebe angreift, so etwa Hautzellen (bei Schuppenflechte), die Darmwände (bei Morbus Crohn) oder Gelenkgewebe (bei Rheuma).

Abbvie: Börsenwert hat sich nach Abspaltung mehr als vervierfacht

Mit Rinvoq und Skyrizi will Abbvie nun das gesamte Einsatzspektrum von Humira abdecken und dabei mit verbesserten klinischen Ergebnissen Marktanteile gegenüber etablierten Konkurrenzprodukten gewinnen. Skyrizi zum Beispiel ist inzwischen auch gegen eine Form der Arthritis und die Darmkrankheit Morbus Crohn zugelassen. Es wird außerdem gegen die ulzerative Kolitis, eine Autoimmunerkrankung des Dickdarms, getestet.

Abbvie hat außerdem eine Reihe von Vergleichsstudien gestartet, die eine Überlegenheit gegenüber wichtigen Konkurrenzprodukten belegen sollen. „Sie werden weiter belegen, dass Skyrizi in diesen Indikationen das beste Produkt der Wirkstoffkategorie ist“, zeigt sich Abbvie-Forschungschef Tom Hudson überzeugt.

Die Aussicht, dass Abbvie dank Skyrizi und einiger anderer Produkte den riesigen Patentablauf von Humira letztlich gut bewältigen kann, gibt dem Konzern auch an der Börse Rückhalt. Die Aktie notiert aktuell zwar 14 Prozent unter ihrem Allzeithoch vom vergangenen April. Seit der Abspaltung von Abbott hat sich der Umsatz aber verdreifacht und der Börsenwert mehr als vervierfacht.

Gemessen an der Marktkapitalisierung ist Abbvie mit 267 Milliarden Dollar derzeit Nummer fünf der Branche nach Merck & Co und vor Pfizer. Zählt man jedoch Abbott und Abbvie zusammen, ergibt sich eine Marktkapitalisierung von mehr als 450 Milliarden Dollar. Das heißt, in der alten Struktur hätte sich der Wert seit dem Kauf des BASF-Pharmageschäfts mehr als verfünffacht; Abbott wäre heute vermutlich das höchstbewertete Unternehmen der Pharmaindustrie.

