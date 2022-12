Arzneimittelbranche Kampf gegen Krebs und Corona: Zahl der neuen Medikamente steigt 2022 erneut

49 neue Wirkstoffe wurden in diesem Jahr auf den deutschen Markt gebracht. Fünf davon lancierten deutsche Firmen.

In diesem Jahr wurden so viele neue medizinische Wirkstoffe wie lange nicht auf den deutschen Markt gebracht. (Foto: imago/Science Photo Library) Medikamentenregal in der Apotheke

Frankfurt Wenn es um Medikamente geht, bestimmen derzeit die Lieferengpässe bei einzelnen Arzneimitteln die Diskussion. Es gibt aber auch positive Entwicklungen in der Branche: In Deutschland sind in diesem Jahr so viele neue Medikamente wie lange nicht mehr auf den Markt gekommen.

Insgesamt 49 Mittel mit neuem Wirkstoff haben Pharmaunternehmen hierzulande eingeführt. Das zeigt die aktuelle Statistik des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller (VFA).

Mit dieser Zahl wurde der bereits hohe Wert von 46 Neueinführungen aus dem vergangenen Jahr noch einmal übertroffen. Nur 2014 wurden gleich viele Medikamente auf den Markt gebracht.

Die meisten der neuen Mittel werden gegen Krebserkrankungen und Covid-19 eingesetzt. Gleich vier Medikamente richten sich gegen den nicht kleinzelligen Lungenkrebs, die häufigste Form dieser Krebserkrankung.

Acht neue Mittel wurden gegen sogenannte solide Tumore, also bösartige Gewebeneubildungen, eingeführt. Fünf weitere Medikamente werden gegen hämatologische Krebserkrankungen wie Blutkrebs und Lymphdrüsenkrebs eingesetzt.

Impfstoff-Nachzügler spielen nur geringe Rolle