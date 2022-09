Arzneimittelbranche Novartis richtet Pharmageschäft stärker auf die USA aus

Die Schweizer wollen auf dem größten Arzneimittelmarkt der Welt wachsen. Auch der Fokus auf fünf Therapiegebiete gehört zu den neuen Schwerpunkten.

Der schweizerische Pharmakonzern wandelt sich zu einem reinrassigen Anbieter von innovativen Arzneimitteln. (Foto: Reuters) Novartis-Logo am Produktionsstandort Stein

Frankfurt Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will sich ab nächstem Jahr mit der Abspaltung der Nachahmermedizinsparte Sandoz voll auf das Geschäft mit innovativen Arzneimitteln konzentrieren. Das soll künftig stärker auf den größten Pharmamarkt USA ausgerichtet werden sowie auf fünf Therapiegebiete.

So will der weltweit viertgrößte Pharmakonzern bis 2027 jährlich um vier Prozent wachsen und mittel- bis langfristig eine operative Kernmarge von mehr als 40 Prozent (2021: 32,1 Prozent) erreichen. Diese Ziele bekräftigte Novartis-CEO Vasant Narasimhan am Donnerstag bei einer Investorenveranstaltung in Basel.

„Novartis wandelt sich in ein reinrassiges Unternehmen für innovative Arzneimittel“, sagte der Manager. Ergänzende Zukäufe, wie sie Novartis bereits in den vergangenen Jahren getätigt hat, gehören laut Narasimhan weiterhin zur Strategie. Der Konzern peile ein Gleichgewicht zwischen kontinuierlichen Investitionen in das Geschäft und der Rückführung von Kapital an die Aktionäre an.

Sandoz soll an die Börse