Mehr Risikokapital, fortgeschrittene Datennutzung und weniger Bürokratie: Der amerikanische Markt ist nicht nur wegen seiner Größe im Vorteil.

Frankfurt, New York Wer als Pharmaunternehmen auf dem Weltmarkt von Bedeutung sein möchte, kommt an den USA nicht vorbei. Die größte Volkswirtschaft der Welt ist der mit Abstand größte Pharmamarkt – und wird es auch bleiben. Mehr als 40 Prozent der globalen Pharmaausgaben von zuletzt 1,5 Billionen Dollar entfallen laut dem Marktforschungsinstitut IQVia auf die USA.

Und den besten Marktzugang hat, wer auch in den USA forscht und entwickelt. Insgesamt hat sich dort ein Standort entwickelt, der forschenden Biotech- und Pharmaunternehmen attraktive Bedingungen bietet. Fünf Gründe, warum Deutschland von den USA lernen sollte.

1. Mehr Risikokapital

Noch immer investieren Kapitalgeber jenseits des Atlantiks deutlich mehr Risikokapital in Biotechnologie als in Deutschland. Der durch die Coronapandemie ausgelöste Hype um Biotech-Unternehmen hat in den USA zwar nachgelassen. Auch die Börsenbewertungen und Zuflüsse von Risikokapital sind deutlich gesunken.

