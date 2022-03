Arzneimittelhersteller Einbußen im Russlandgeschäft: Stada erwartet für 2022 leichten Umsatzrückgang

Bad Vilbel Der hessische Arzneimittelhersteller Stada konnte 2021 trotz der Einschränkungen durch die Coronapandemie seinen Umsatz und Gewinn erneut steigern. Im laufenden Jahr stellt sich das Unternehmen jedoch auf Belastungen beim Geschäft in Russland und der Ukraine ein.

Insgesamt erwartet Stada für 2022 einen leichten Umsatzrückgang und einen etwa konstanten Jahresüberschuss. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine könne leicht bis deutlich negative Auswirkungen auf die prognostizierte Entwicklung haben, schreibt das Unternehmen in seinem an diesem Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht.

2021 war Stada um acht Prozent auf 3,25 Milliarden Euro Umsatz gewachsen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um 37 Prozent auf 776,5 Millionen Euro, vor allem weil Sondereffekte entfielen, die 2020 das Ergebnis belastet haben. Bereinigt um diese Sondereffekte legte das Ebitda um vier Prozent zu.

Der erfolgreiche Wachstumskurs des Unternehmens hätte seinen Besitzern, den Finanzinvestoren Bain und Cinven, in normalen Zeiten gute Bedingungen für einen Exit eröffnet. Noch Ende vergangenen Jahres wurde in Finanzkreisen über einen baldigen Börsengang von Stada spekuliert.

Der Ukrainekrieg mache solche Pläne kurzfristig zunichte, heißt es derzeit von M&A-Experten. Denn Stada macht mit rund 14 Prozent einen gewichtigen Teil seines Umsatzes in Russland, in der Ukraine war es bisher ein Prozent. Wie sich die Lage in der Region entwickelt, ist höchst ungewiss.

Auch die Folgen der wirtschaftlichen Sanktionen in Russland sind schwer einzuschätzen – und damit einer Börsenstory nicht zuträglich. Stada-Eigner Cinven wollte sich auf Nachfrage des Handelsblatts nicht zum Ukrainekrieg und zu den Folgen für einen Exit bei Stada äußern.

Krieg in der Ostukraine belastet das Geschäft seit 2014

Laut einer Analyse des Informationsdienstleisters Refinitiv hingen Mitte März rund 350 Transaktionen im Wert von 10,7 Milliarden Dollar mit russischer Beteiligung in der Schwebe. Der Ukrainekrieg trübt auch insgesamt die Stimmung in der Branche für Fusionen und Übernahmen (M&A). Hohe Energie- und Rohstoffpreise belasten die Konjunktur, und die Auswirkungen auf die Gewinne der Unternehmen sind kaum abschätzbar. Das erschwert in der Folge die Bewertungen der Konzerne.

Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben viertgrößter Anbieter bei rezeptfreien Arzneien und Nachahmermedikamenten in Europa. (Foto: STADA Arzneimittel AG) Stada-Labor

Die meisten Medikamente für Russland produziert Stada vor Ort. Zwei große Fabriken haben eine wichtige Rolle bei der Arzneimittelversorgung der russischen Bevölkerung vor Ort. Eine liegt in Nischni Novgorod rund 400 Kilometer östlich von Moskau, die andere in Obninsk, rund 100 Kilometer südwestlich der Hauptstadt. Ein geringerer Teil der Arzneimittel kommt zudem aus Serbien oder aus Deutschland.

Da der Arzneimittelmarkt in Russland vor allem ein Selbstzahlermarkt ist, dürften sich wachsende wirtschaftliche Probleme für die Bevölkerung auch auf die Nachfrage nach Medikamenten auswirken. Stada bietet in Russland neben lebensnotwendigen Medikamenten beispielsweise auch Nahrungsergänzungsmittel an. Zudem dürfte ein niedriger Rubel-Kurs auf Dauer belastend werden, der Medikamentenanbieter berichtet in Euro.

Seit dem Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2014 werde die Geschäftsentwicklung von Stada sowohl im russischen als auch im ukrainischen Markt beeinträchtigt, berichtet das Unternehmen. „Die Mischung aus Wechselkursdruck und Rückgang der russischen Wirtschaft wird definitiv Spuren hinterlassen, aber durch unsere breite geografische Aufstellung und unser breites Portfolio werden wir das meistern“, hatte Konzernchef Peter Goldschmidt Anfang März dem Handelsblatt gesagt.

Zukäufe ergänzen Markengeschäft

Größtes Segment bei Stada ist der Bereich Consumer Healthcare mit vielen, auch frei verkäuflichen, Markenprodukten. Er steht für rund 40 Prozent des Konzernumsatzes. Das Segment wuchs um 15 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro Umsatz. Das Geschäft mit Nachahmermedikamenten (Generika) legte um zwei Prozent auf 1,33 Milliarden Euro zu.

>>> Lesen Sie hier: Diese deutschen Unternehmen wollen am Russlandgeschäft festhalten – auch wenn es komplizierter wird

Spezialpharmazeutika wuchsen um neun Prozent auf 639 Millionen Euro zu. Hierzu gehören beispielsweise Nachahmerprodukte von Biopharmazeutika (Biosimilars), aber beispielsweise auch Therapien gegen die Parkinson-Krankheit.

Der Gewinn von Stada stieg 2021 um rund 45 Prozent auf knapp 264 Millionen Euro. Auch hier wirkten wieder die Sondereffekte des Vorjahres, bei denen es sich im Wesentlichen um Wechselkursaufwendungen aus einem Darlehen für die Akquisition des Takeda-Portfolios, Aufwendungen für Schadensersatzrückstellungen sowie Effekte aus der Entkonsolidierung handelt. Stada beschäftigt weltweit rund 12.500 Mitarbeiter.

Stada war 2017 von den Finanzinvestoren Bain und Cinven in einem 5,3 Milliarden Euro schweren Deal mehrheitlich erworben worden. Ende 2018 wurde es von der Börse genommen. In den folgenden Jahren hatte Stada sein Portfolio mit diversen Zukäufen stark ausgebaut. Anfang 2020 etwa hatte Stada den Fußabdruck in Russland mit dem Kauf eines Medikamentenportfolios von Takeda im Gesamtwert von rund 660 Millionen Dollar noch ausgebaut.

Mitte des vergangenen Jahres erwarb Stada von Sanofi 16 Marken im Bereich Consumer Healthcare in 13 Ländern, darunter Marken für Erkältungs- und Grippemittel, Hautpflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel wie Silomat, Mitosyl und Frubiase.

Durch Zukäufe wie diesen konnte Stada Umsatzrückgänge bei Erkältungs- und Grippemitteln kompensieren. Denn in der Pandemie war wegen der Schutzmaßnahmen die Erkältungs- und Grippesaison glimpflicher verlaufen.

