Arzneimittelmarkt Zweifel an Datenqualität: Zulassungspause für rund 100 Generika

Bei rund 100 Generika in Europa soll die Zulassung ruhen, weil ein Auftragsinstitut in Indien bei den zulassungsrelevanten Studien für die Medikamente mangelhaft gearbeitet hat.

Frankfurt In Europa könnten in Kürze rund 100 Nachahmermedikamente zumindest vorübergehend vom Markt genommen werden. Der Ausschuss für Humanarzneimittel bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) hat das Ruhen der Zulassung mehrerer Dutzend dieser sogenannten Generika empfohlen. Grund sind Unregelmäßigkeiten bei zulassungsrelevanten Studien, die ein indisches Auftragsinstitut für die betroffenen Arzneimittel durchgeführt hat. Inwieweit Patienten nun mit Lieferengpässen bei generischen Arzneimitteln rechnen müssen, ist noch nicht absehbar.

In Deutschland sind laut Ema insgesamt 49 Medikamente betroffen. Wo die Zulassung auf Basis der Daten bereits erfolgt ist, wird sie ruhen. Zulassungsverfahren, die auf den Studiendaten des Instituts beruhen, werden zunächst gestoppt. Die Liste reicht von weit verbreiteten Cholesterinsenkern wie Atorvastatin, über Schmerzmittel wie Ibuprofen bis hin zum Migränemittel Zolmitripan.

Hersteller der betroffenen Medikamente sind unter anderem namhafte Generikafirmen wie Hexal/Sandoz, Ratiopharm/Teva und Stada. Nachahmermedikamente können nach Auslaufen eines Patentschutzes auf den Markt gebracht werden und senken die Verbraucherpreise für die entsprechenden Wirkstoffe deutlich.

Das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm) prüft derzeit die Lage in Deutschland, wie die Behörde dem Handelsblatt auf Anfrage mitteilte. Abschließende Aussagen ließen sich noch nicht treffen. „Ziel ist es, Versorgungsengpässe zu vermeiden“, so das Bfarm. Laut Ema-Mitteilung können die nationalen Behörden in der Europäischen Union (EU) bei einzelnen Arzneimitteln, die in ihren Ländern von kritischer Bedeutung sind, auch entscheiden, dass sie erhältlich bleiben, bis neue Daten vorliegen.

Patienten, die die betroffenen Arzneimittel einnehmen, wird geraten, sich an ihren Arzt oder Apotheker zu wenden, um auf alternative Arzneimittel auszuweichen. Laut Ema gibt es bei keinem der betroffenen Arzneimittel Hinweise auf Schädigungen oder mangelnde Wirksamkeit. Das Ruhen der Zulassungen dieser Arzneimittel wird angeordnet, bis unterstützende Daten aus zuverlässigeren Quellen vorliegen.

Das Auftragsinstitut, bei dem die Unregelmäßigkeiten bei der Durchführung von Studien festgestellt wurden, heißt Synchron Research Services und sitzt im indischen Ahmedabad. Konkret geht es um Mängel bei sogenannten Bioäquivalenzstudien. Die werden durchgeführt, um nachzuweisen, dass ein Generikum die gleiche Menge an Wirkstoff im Körper zur Verfügung stellt wie das Referenzarzneimittel. Laut Ema seien „ernste Bedenken hinsichtlich des Qualitätsmanagementsystems“ des Instituts und „der Zuverlässigkeit der an diesem Standort erhobenen Daten“ aufgekommen.

Der Branchenverband Pro Generika wies in einer ersten Stellungnahme auf die Erklärung der Behörde hin, dass es bei keinem der betroffenen Arzneimittel Hinweise auf Schädigungen oder mangelnde Wirksamkeit gebe und alternative Arzneimittel zur Verfügung stünden. „Die betreffenden Unternehmen werden jetzt entscheiden müssen, ob sie zusätzliche Studien beauftragen und ihre Präparate in Abstimmung mit den Behörden im Markt belassen. Dazu haben wir aber derzeit noch keinen vollständigen Überblick“, so der Verband auf Anfrage des Handelsblatts.

Die FDA hat das Institut bereits im vergangenen Jahr inspiziert

Den Stein ins Rollen brachte bereits im vergangenen Jahr eine von der US-Arzneimittelbehörde FDA initiierte Inspektion des Instituts, deren Ergebnis die FDA im September 2021 dazu veranlasste, alle bei diesem Auftragsforschungsinstitut durchgeführten Studien abzulehnen. Daraufhin überprüfte auch die europäische Behörde die Studiendaten für in Europa zugelassene Präparate.

Über die Empfehlung des Ausschusses, die Zulassungen der Generika ruhen zu lassen, muss die Europäische Kommission noch rechtsverbindlich entscheiden. In der Regel folgt die Kommission aber diesen Empfehlungen. Betroffene Hersteller, die das Ruhen der Zulassung aufheben wollen, müssen dann alternative Daten zum Nachweis der Bioäquivalenz vorlegen.

Lieferengpässe bei Arzneimitteln sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Begünstigt werden sie unter anderem durch Marktstrukturen, die sich über viele Jahre entwickelt haben. Gerade bei den Anbietern der kostengünstigen Nachahmerprodukte haben die Konsolidierung und der Kostendruck in den vergangenen zwei Jahrzehnten dazu geführt, dass sich die Produktion von Wirkstoffen immer stärker konzentriert, in Niedriglohnländer verlagert oder ganz an günstige Anbieter ausgelagert wurde. Die Verlagerung erfolgt häufig nach Asien. Zwar pressen noch verschiedene Hersteller ihre eigenen Tabletten, der Wirkstoff aber kommt häufig von ein und demselben Zulieferer.

Anfang dieses Jahres gab es hierzulande Engpässe beim Brustkrebsmedikament Tamoxifen, weil sich Zulieferer aus der Produktion zurückgezogen hatten. Verunreinigungen im aus China bezogenen Wirkstoff sorgten 2018/19 für Knappheit beim Blutdrucksenker Valsartan. Auch Probleme mit einem Auftragsforschungsinstitut hat es bereits gegeben: Das Bfarm hatte 2014 die Zulassung für rund 80 Nachahmermedikamente ruhen lassen, nachdem Unregelmäßigkeiten bei den zulassungsrelevanten Studien des indischen Auftragsinstituts GVK Bioscience festgestellt worden waren.

