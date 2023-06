 Audi-Chef: Markus Duesmann muss gehen – Gernot Döllner wird Nachfolger

Volkswagen-Chef Oliver Blume greift bei der Premiumtochter durch. Neuer Mann an der Spitze von Audi soll ein enger Vertrauter von ihm werden.

Nach drei Jahren muss der Chef der VW-Premiummarke Audi seinen Posten räumen. (Foto: REUTERS) Markus Duesmann

München, Berlin, Düsseldorf An der Spitze des Autoherstellers Audi wird es einen Wechsel geben. Markus Duesmann werde den Posten als Vorstandschef von Audi wie auch seinen Sitz im Vorstand des Mutterkonzerns Volkswagen abgeben, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Die Aufsichtsräte wollen an diesem Donnerstag über die Personalie entscheiden.

Nachfolger wird Gernot Döllner, der bisher VW-Chefstratege ist. Der Wechsel werde nach bisheriger Planung zum September vollzogen, hieß es in den Kreisen. Das Unternehmen äußerte sich nicht dazu.

Ausschlaggebend für die Ablösung von Duesmann sei sein zerrüttetes Verhältnis zu seinem Führungsteam, hieß es in den Kreisen. Die Mannschaft habe kein Vertrauen in ihn – was in der laufenden Umbruchphase bei Audi fatal sei. Das Handelsblatt hatte zu Beginn der Woche bereits berichtet, dass der 54-Jährige um seinen Job kämpft.

