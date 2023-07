 Audi-Chef: Warum Markus Duesmann so abrupt gehen musste

Wenige Tage nach dem Rauswurf von Markus Duesmann wird klar: Die Entscheidung fiel kurzfristig – und sie ist ein Signal von Oliver Blume an den gesamten VW-Konzern. Bei Audi atmen die Führungskräfte auf.

Kein Rückhalt mehr in Vorstand und Aufsichtsrat. (Foto: Audi AG) Noch-Audi-Chef Duesmann

Düsseldorf, München, Berlin Vor knapp zwei Wochen flog Audi-Chef Markus Duesmann mit den Vorständen Hildegard Wortmann und Jürgen Rittersberger nach China. Zusammen mit Volkswagen-China-Vorstand Ralf Brandstätter verhandelte der 54-Jährige mit den lokalen Joint-Venture-Partnern. Der Besuch war ein Rettungsversuch in Audis und VWs wichtigstem Markt. Verhandlungskreisen zufolge ging es darum, welche Partner künftig welche Produkte bespielen.

Der Audi-Chef hatte große Pläne, nicht nur in China. Nach seiner Rückkehr wollte er die Kritik an seiner Person verstummen lassen, indem er zentrale Aufgaben und mehr Macht bei Audi an sich bindet, wie es aus Unternehmenskreisen heißt. Dort war die Stimmung schlecht, die Beziehungen zu vielen Vorständen dysfunktional.

