Aufsichtsratssitzung Führung durch Provokation? VW-Chef Herbert Diess kämpft am Freitag auch um seinen Job

Verspätete Software, Porsche-IPO, Querelen um den F1-Einstieg und das Problem China: Im Aufsichtsrat steht am Freitag Diess' Arbeit auf dem Prüfstand. Es geht auch um die Frage: Ist er noch der Richtige?

Der Volkswagen-Chef kann sich bei der kommenden Software-Generation keine Verzögerungen leisten. (Foto: Bloomberg) Herbert Diess

Berlin, Düsseldorf Für ihre Sitzung am Freitag haben die zwanzig Volkswagen-Aufsichtsräte ein volles Programm. Auf der Agenda stehen die künftige Aufstellung der Softwareeinheit Cariad und Audis Wunsch, in die Rennserie Formel 1 einzusteigen. Auch der Börsengang der Sportwagentochter Porsche werde diskutiert, wie es aus Kreisen der Beteiligten hieß. Thema wird auch die heikle Menschenrechtslage in China und die Position des Vorstands sein.

Entscheidungen wird der Aufsichtsrat über die einzelnen Punkte nicht treffen. „Es ist vielmehr ein Konsultationstreffen“, sagte eine mit dem Verfahren vertraute Person. Die Kontrolleure wollen sich vom Vorstand um Herbert Diess über die Planungen informieren. Es geht aber auch um die Frage, ob Diess der richtige Lenker für den Konzern ist.

