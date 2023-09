Auftragsfertigung Produktion auf Abruf: Xometry leistet schnelle Hilfe bei Lieferproblemen

Arbeit an der CNC-Fräse

München Die Coronapandemie und der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine brachten die Lieferketten weltweit durcheinander. Viele Unternehmen bemühen sich daher nun, ihr Zulieferernetzwerk widerstandsfähiger zu machen. „Die Firmen balancieren die Risiken neu aus und wollen mehr Redundanz in den Lieferketten“, sagt Xometry-Chef Randy Altschuler dem Handelsblatt. Wenn einmal ein Zulieferer ausfällt, soll es immer auch Alternativen geben.

Von diesem Trend profitieren digitale Marktplätze wie Xometry, das sich als weltweit führende Plattform für sogenannte On-Demand-Fertigung versteht. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) können auch sehr kurzfristig Lieferanten gefunden werden, die auf Abruf Bauteile produzieren.

Bislang ist Xometry vor allem in den USA stark und macht dort 90 Prozent der Umsätze. „Doch es gibt keinen Grund, warum der Markt in Europa nicht genauso groß werden sollte“, sagt Altschuler. Die Umsätze hätten sich hier in den vergangenen beiden Jahren bereits nahezu verdoppelt, das hohe Wachstumstempo solle beibehalten werden.

Mittelständler bekommen Zugang zu Auftragsfertigern in aller Welt

Noch werde viel Geschäft lokal abgewickelt – ein deutscher Kunde ordert Metallteile eines deutschen Produzenten. Doch es gebe inzwischen zunehmend Aufträge über Ländergrenzen und Kontinente hinweg. „Auch Mittelständler bekommen so auf einmal Zugang zu Zulieferern in aller Welt“, sagt Altschuler. Auf der anderen Seite öffneten sich für die Produzenten ganz neue Kundengruppen.

Wenn zum Beispiel ein Sondermaschinenbauer ein bestimmtes Teil in kleiner oder größerer Stückzahl benötigt, kann er auf der Plattform mit einer mittelständischen CNC-Fräserei oder einem 3D-Druck-Spezialisten zusammengeführt werden, der gerade Kapazitäten und Material frei hat. Xometry wickelt das Geschäft ab und übernimmt Versand, Rechnungsstellung und Qualitätskontrolle.

„Auch Mittelständler bekommen so auf einmal Zugang zu Zulieferern in aller Welt.“ (Foto: Xometry) Xometry-Chef Randy Altschuler

Die ganze Branche habe davon profitiert, dass Xometry das Thema Auftragsfertigung auf die große Bühne gebracht und für Investoren interessant gemacht habe, sagt ein Industrievertreter, der nicht genannt werden möchte. „Das ist der Leuchtturm unserer Branche.“ Der Markt werde so auf ein neues Niveau gehoben.

Allerdings habe das Geschäftsmodell auch Nachteile. Andere Plattformen würden Käufer und Produzent zusammenbringen – diese könnten dann zum Beispiel Fertigungs-Know-how austauschen. Wenn Xometry das Geschäft selbst abwickle, gehe dieser Effekt verloren. „Das kann eigentlich keine der beiden Seiten wollen.“ Die Preisermittlung in Echtzeit sei jedoch ein Fortschritt.

Die Stimmung unter den Zulieferern hat sich deutlich verschlechtert

Dass die Bedeutung der Plattformen zunimmt, hat auch mit der schwächeren Konjunktur zu tun. Bei den Zulieferern hat sich die Stimmung in den vergangenen Monaten deutlich verdüstert. Die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage verschlechterte sich in der Branche im Juli zum sechsten Mal in Folge.

Die Zukunftserwartungen sind laut Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie „sehr pessimistisch“. Treffe das durch Löhne und Energiepreise gestiegene Kostenniveau nun auf eine weiter unter Druck geratene Nachfrage, würden die „kommenden Monate für die deutschen Zulieferer zum abermaligen Stresstest“, warnt die Branchenorganisation.

Der mögliche Konjunkturabschwung könne die Entwicklung daher beschleunigen, sagt Altschuler. Die Unternehmen müssten Kosten senken und effizienter arbeiten. Bislang fehle bei Auftragsfertigung die Preistransparenz. Diese könne nun hergestellt werden.

Den Trend zu digitalen Plattformen gebe es in der ganzen Wirtschaft, von der Auftragsvergabe an Handwerker bis zur Hotelbuchung, sagt Altschuler. „Es ist unvermeidbar, dass sich das Prinzip auch in der Produktion durchsetzt.“

Einer der Branchenpioniere kommt aus Deutschland

Plattformen für die Fertigungsindustrie gibt es schon seit Jahren. Einer der Pioniere auf dem Markt ist Techpilot, das in Deutschland und Europa eine starke Position hat und allein in diesem Jahr schon ein Anfragevolumen für Fertigungsaufträge von mehr als 1,5 Milliarden Euro vermittelt hat.

Auch Techpilot-Gründer Frank Sattler beobachtet: „Durch die Lieferkettenprobleme in den vergangenen Jahren hat das Thema einen enormen Schub bekommen.“ Viele Einkäufer hätten sich nach alternativen Beschaffungswegen umgesehen und erstmals digitale Plattformen ausprobiert. Hinzu komme, dass in den vergangenen Jahren die Preise für Zulieferteile stark gestiegen seien.

Durch die Lieferkettenprobleme in den vergangenen Jahren hat das Thema einen enormen Schub bekommen. Frank Sattler, Gründer Techpilot

Die Unternehmen versuchten nun, diese wieder zu drücken, indem sie eine breitere Angebotsbasis nutzen. Auf der anderen Seite suchten Produzenten in der Konjunkturflaute neue Absatzkanäle. Allerdings gebe es auch unter den Plattformen inzwischen starken Wettbewerb.

Dabei bieten Rechenleistung und KI neue Möglichkeiten: Eine Zeichnung kann hochgeladen werden, Software analysiert Machbarkeit und bestes Fertigungsverfahren. So haben sich inzwischen auch viele Start-ups wie Fast Radius und das deutsche Kreatize des Themas angenommen.

BMW zählt zu den Kunden

Altschuler, ein ehemaliger Deutsche-Bank-Manager mit deutschen Wurzeln, hatte vor Xometry bereits Office Tiger, einen Outsourcing-Spezialisten für Bürodienstleistungen, und die Software-Plattform Cloudblue gegründet und erfolgreich verkauft. Mit seiner aktuellen Firma gelang es ihm als Erstem aus dem Bereich, Investoren in größerem Stil zu gewinnen und rund 200 Millionen Dollar einzusammeln.

Unter den frühen Geldgebern waren unter anderem BMW iVentures, Dell Technologies Capital und Robert Bosch Venture Capital. So konnte das Geschäft rasch ausgeweitet werden. Aktuell hat Xometry in Europa rund 2500 Fertiger an die Plattform angeschlossen. Weltweit sind es 10.000 Hersteller und knapp 50.000 aktive Kunden.

Ein guter Teil der Umsätze entfällt auf die sogenannte additive Fertigung, also den industriellen 3D-Druck. Der Markteintritt in Europa gelang vor einigen Jahren mit der Übernahme des kleinen Münchener Start-ups Shift. Zu den Kunden gehört unter anderem BMW, das über die Plattform bei Bedarf Ersatzteile fertigen lässt.

Xometry kam im vergangenen Jahr über eine Fusion an die Börse. Die Umsätze stiegen im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf 216 Millionen Dollar. Der Marktplatz steigerte die Erlöse sogar um knapp 30 Prozent. Allerdings arbeitet das Unternehmen noch immer nicht profitabel.

Mehr: Industrie verlagert Produktion: 1,3 Millionen Arbeitsplätze könnten verloren gehen