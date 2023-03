Mit Ausnahme von BMW haben sich alle deutschen Autobauer bei der Entwicklung eigener Software verkalkuliert. Nun steuern sie um – und bekommen ein verlockendes Angebot.

Der Autobauer will die Anlaufkosten unter fünf Milliarden Euro drücken. (Foto: Mercedes-Benz AG) Mercedes Electric Software Hub in Sindelfingen

Wien, Düsseldorf Mit gewaltigen Investitionen wollten Deutschlands Autobauer die Softwareentwicklung im Auto dominieren. Nun zeigt sich: Die Hersteller sind mit dem Ansatz der Eigenentwicklung gescheitert und schwenken um. Zu groß ist die Herausforderung, zu gering das eigene Know-how, zu hoch sind die Kosten. Die Autobauer müssen sparen, allen voran Volkswagen.

Nach Informationen aus Konzernkreisen will VW bei seiner Softwareeinheit Cariad allein in diesem Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag einsparen. Bei Mercedes wurden die Investitionen in die Entwicklung des eigenen Betriebssystems auf ein bis zwei Milliarden Euro gedeckelt.

Die Folge: Statt auf Eigenentwicklungen setzen die Autobauer jetzt auf Kooperationen mit Techkonzernen wie Google. Volkswagen, BMW und Mercedes hatten sich bislang davor gescheut, sie fürchteten einen Kontrollverlust bei Daten und Entwicklung.

