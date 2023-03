Autobauer 180 Milliarden Euro in fünf Jahren: Volkswagen weitet Investitionen aus

Der deutsche Autoriese will sich digitaler und elektrischer aufstellen. Die hohen Gewinne der kommenden Jahre sollen in das neue Geschäft investiert werden.

Der Konzern will Milliarden in neue Modelle investieren. (Foto: IMAGO/Future Image) Volkswagen ID. Buzz

Berlin Die Premiummarken um Audi und Porsche und die Leasingsparte VW Financial Services haben dem Volkswagen-Konzern trotz des fortgesetzten Chipmangels ein vergleichsweise gutes Jahresergebnis für 2022 gesichert. Wie der Autohersteller am Dienstagmorgen mitteilte, können die ertragsstarken Konzerntöchter einen zweistelligen Milliardenbetrag auf das Konto der Wolfsburger Zentrale überweisen.

Zugleich will der VW-Konzern seine Investitionen für neue Elektromodelle und die Digitalisierung seiner Fahrzeuge erhöhen. Insgesamt plant Europas größter Autohersteller zwischen 2023 und 2027 Investitionen in Höhe von 180 Milliarden Euro. In der vorangegangenen Planungsrunde waren es noch 159 Milliarden Euro.

Zu den wichtigsten Projekten gehören die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in China, der Aufbau eigener Batteriezellwerke und der Ausbau der Präsenz in Nordamerika. Erst am Montag hatte Volkswagen angekündigt, dass das erste eigene Zellwerk für Nordamerika in Kanada errichtet werden soll.

VW steckt 15 Milliarden Euro in Tochter PowerCo und Rohstoffsicherung