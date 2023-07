Autobauer Audi verkauft mehr und verdient weniger

In den USA legte der Absatz im ersten Halbjahr um 30 Prozent zu. In China will sich das Unternehmen aus dem Preiskampf bei Elektroautos heraushalten.

Der Q5 ist eins von drei Modellen, die Audi in China auch mit Elektroantrieb anbietet. (Foto: Reuters) Audi Q5 Ingolstadt Obwohl Audi im ersten Halbjahr deutlich mehr Autos verkauft hat, ist der Gewinn gefallen. Der Umsatz kletterte zwar um 14,4 Prozent auf 34,2 Milliarden Euro, unter dem Strich blieb aber ein um gut ein Viertel gesunkener Gewinn von 3,3 Milliarden Euro, wie die Ingolstädter VW-Tochter am Freitag mitteilte. Dabei spielten unter anderem stark negative Effekte aus Rohstoffsicherungsgeschäften eine Rolle, zudem hatte Audi vor einem Jahr noch von gestiegenen Gebrauchtwagenpreisen profitiert, wie Finanzvorstand Jürgen Rittersberger erklärte. Auf Halbjahressicht legte der Absatz, bei dem auch die Marken Bentley und Lamborghini mitgezählt werden, vor allem in Europa mit 24 Prozent und den USA mit 30 Prozent zu. Der wichtige chinesische Markt schwächelte dagegen mit nur plus zwei Prozent, nachdem schon das vergangene Jahr dort problematisch war. Auch das erste Quartal war schwach gelaufen, im zweiten gelang Audi allerdings mit 20 Prozent wieder stärkeres Wachstum – allerdings nur gegenüber den schwachen, von Lockdowns geprägten Vorjahreszahlen. Weltweit setzte Audi gut 900.000 Fahrzeuge ab, das sind 15,5 Prozent mehr als im Vorjahr. 8,2 Prozent davon waren Elektrofahrzeuge. Dieser Anteil solle noch in diesem Jahr auf mehr als zehn Prozent steigen, sagte Rittersberger. Bis 2030 sollen 75 Prozent aller verkauften Audis elektrisch angetrieben werden. Die dafür nötigen Fahrzeuge wollen die Ingolstädter bis 2025 auf den Markt bringen. „In Summe ist unser erstes Halbjahr gut gelaufen“, sagte Rittersberger. Er räumte allerdings auch ein, dass das Angebot an Elektrofahrzeugen in China derzeit eher klein sei. Den dortigen Preiskampf spüre man zwar, versuche aber sich herauszuhalten. Der Autobauer drückt deshalb bei der Zusammenarbeit mit seinem chinesischen Partner SAIC aufs Tempo. Auf Basis einer Plattform, die SAIC zur Verfügung stelle, werde man das eigene Angebot schnell erweitern, sagte Rittersberger am Freitag bei der Vorlage der Quartalszahlen. „Wir werden richtig Gas geben.“ Um welches Modell es sich handle und wann das Fahrzeug auf den Markt komme, ließ er jedoch offen. Probleme mit der Logistik betreffen auch Audi Derzeit hat Audi in China lediglich drei elektrische Autos im Angebot – die beiden SUVs Q4 und Q5 sowie das Spitzenmodell etron GT. Audi fertigt zusammen mit SAIC derzeit den Q5. Die Elektromarke IM Motors von SAIC, an der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba beteiligt ist, hatte vor einem Jahr die Oberklasse-Limousine L7 auf den Markt gebracht. VW hatte sich allerdings zuletzt mit der Entwicklung bei seiner Tochter unzufrieden gezeigt. Vor einem Monat ersetzte der Konzern deswegen den bisherigen Audi-Chef Markus Duesmann durch Gernot Döllner. Döllner ersetzt ab September den abgesetzten Audi-Chef Markus Duesmann (Foto: Audi AG) Gernot Döllner Zugleich bekommt Audi die Logistikprobleme seiner Mutter Volkswagen zu spüren. Vor allem im Schiffsverkehr zwischen Nordamerika und Europa sei es eng, sagte Rittersberger. Das betreffe etwa den Q5, der in Mexiko produziert werde. VW hatte am Donnerstag seine Ziele für die Fahrzeugauslieferungen wegen der Logistikprobleme heruntergeschraubt. Die eigene Prognose für das laufende Jahr bestätigte Audi weitgehend. Allerdings erwartet der Konzern etwas höhere Forschungs- und Entwicklungskosten. Mehr: Neue Elektroautos für China – VW steigt bei chinesischem Hersteller Xpeng ein dpa

rtr