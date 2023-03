Autobauer Bis zu 15 Millionen Euro: Volkswagen hebt Obergrenze für Vorstandsbezüge an

Düsseldorf Volkswagen will seine Vorstände künftig besser bezahlen. Das geht aus der am Montag versendeten Einladung des Konzerns zur Hauptversammlung im Mai hervor. Demnach soll die Maximalvergütung für die Spitzenmanager deutlich angehoben werden. Gleichzeitig dürfte es schwieriger werden, die neu gezogenen Obergrenzen auch wirklich zu erreichen.

So kann Vorstandschef Oliver Blume nach dem neuen Modell theoretisch bis zu 15 Millionen Euro verdienen, Altersbezüge eingerechnet. Bislang liegt die Obergrenze bei zwölf Millionen Euro. Das neue Maximum für die Barvergütung steigt außerdem auf 12,5 Millionen Euro. Aktuell wird das Gehalt bei zehn Millionen Euro gekappt – wie zuletzt im Fall Herbert Diess.

Der Ex-VW-Chef hatte im vergangenen Jahr die Grenze von zehn Millionen Euro erstmals voll ausgereizt und erhielt mit Altersbezügen mehr als elf Millionen Euro – obwohl er nur bis Ende August Konzernchef war. Diess' Vertrag läuft noch bis Oktober 2025. VW hat dem Manager zugesagt, ihn bis dahin weiterzubezahlen.

Volkswagen-Chef Oliver Blume bekommt 7,39 Millionen Euro inklusive Altersbezügen

Auch für die anderen Vorstandsmitglieder ist nach der Neuregelung mehr drin. Deren Maximalvergütung inklusive Altersbezügen steigt von sieben auf 8,5 Millionen Euro. Bei der Barvergütung verschiebt sich die Obergrenze von 5,5 auf sieben Millionen Euro.

Noch muss der Vorschlag auf der Hauptversammlung beschlossen werden. Eine Zustimmung gilt jedoch als sicher. Das Thema beschäftigt den Aufsichtsrat bereits seit Mitte 2022 und ist damit noch in der Ära Diess angestoßen worden.

Mit der Berufung von Oliver Blume ist die Vergütung des VW-Konzernchefs jedoch noch einmal komplizierter geworden. Blume führt nämlich seit September den Gesamtkonzern und den Sportwagenbauer Porsche in Personalunion. Bei der Vergütung gibt es einen vertraglichen Split für den Top-Manager, denn Blume ist auf beiden Seiten zu jeweils 50 Prozent angestellt.

Die Verdienstmöglichkeiten steigen, die Ansprüche auch. (Foto: Lazar Backovic) VW-Vorstand mit Aufsichtsratschef Hans DieterPötsch (4.v.r.)

2022 lag Blumes Gesamtgehalt in beiden Funktionen einschließlich Versorgungsaufwendungen laut Konzern-Geschäftsbericht bei 7,39 Millionen Euro, ohne die Altersbezüge waren es 6,4 Millionen.

Nach der neuen Regel würde Blume nun maximal 12,5 Millionen Euro erhalten, wenn er dauerhaft Porsche- und VW-Konzernchef bliebe. Das Chefgehalt bei Porsche ist bei zehn Millionen Euro gedeckelt, bei einem 50-Prozent-Anteil macht es maximal fünf Millionen Euro aus. Dazu käme noch mal die Hälfte des Konzernchef-Maximums – 7,5 Millionen Euro.

Die Bezahlung des VW-Managements ist ein Dauerreizthema in Wolfsburg und der Republik. Nach Bekanntwerden des Dieselskandals musste sich Deutschlands größter Autobauer viel Kritik zur Vergütung seiner Top-Manager gefallen lassen. Der damalige Konzernchef Martin Winterkorn hatte bis zu 17 Millionen Euro im Jahr an Gehalt und Boni kassiert, so viel wie kein Dax-Vorstand vor ihm. Heute soll er eine Rente von rund 3100 Euro pro Tag beziehen.

>>Lesen Sie auch: Das sind die Top-Verdiener unter den Dax-Chefs

Volkswagen hatte 2017 schließlich sein Vergütungssystem grundlegend überarbeitet und feste Gehaltsgrenzen für Vorstände eingeführt. Die bisher letzte Anpassung gab es 2021, damals wurden sogenannte ESG-Faktoren in die Vorstandsvergütung integriert. Die Abkürzung steht für die drei Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance).

VW: Oliver Blume könnte künftig 15 Millionen Euro verdienen

Mit 15 Millionen Euro liegt die neue Maximalvergütung für den VW-Chef nicht mehr weit vom einstigen Spitzen-Salär Winterkorns. Allerdings müsste ein CEO salopp gesagt künftig deutlich höher springen, um die Obergrenze zu erreichen. So liegen im neuen Regelwerk die Bonusvorgaben etwa für den Gewinn je Aktie oder das operative Ergebnis knapp ein Drittel höher als bislang, heißt es aus Konzernkreisen.

Gleichzeitig fallen Sonderboni in dem neuen System komplett weg. Diese berechtigten den Aufsichtsrat, einzelnen Vorstandsmitgliedern Zahlungen für „herausragende und außergewöhnliche Leistungen“ im Unternehmensinteresse zu gewähren. Solche Vergütungskomponenten gelten unter Compliance-Gesichtspunkten als umstritten und waren im Fall VW laut Konzernkreisen auch von Kapitalmarktseite stark kritisiert worden.

Auch muss man bei den neuen Obergrenzen die Bezahlung vergleichbarer Unternehmen betrachten. So orientiert sich VW bei der Vorstandsvergütung an einer „Peer Group“ aus 18 Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Industrie und Software. Darin sind Firmen wie BYD, Tesla, Ford und Mercedes, aber auch SAP, Siemens oder Uber enthalten.

VW will bei der Zielvergütung etwa in der Mitte dieser Gruppe landen, zuletzt lag der Autobauer eher unterhalb des Durchschnitts.

Mehr: Ex-VW-Chef Herbert Diess verdient Rekordgehalt nach seinem Abgang.