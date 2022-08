Autobauer Bis zu 40 Prozent weniger Autos: Honda drosselt Produktion deutlich

Schon im Mai hatte Honda die Produktion gesenkt. Aufgrund von gestörten Lieferketten entspannt sich die Lage für den japanische Autobauer nicht.

Anfang Juni wollte der Konzern eigentlich zur Normalität zurückkehren. (Foto: AP) Honda-Werk

Tokio Der Autohersteller Honda wird ab September seine Produktion in Japan wegen anhaltend gestörter Lieferketten drosseln. Das Werk in der Präfektur Saitama nördlich von Tokio werde die Fertigung um etwa 40 Prozent herunterfahren, die beiden Linien im Werk Suzuka im Westen Japans um etwa 30 Prozent, kündigte der Konzern am Donnerstag an.

Honda hatte seine Produktion bereits im Mai angepasst, aber angekündigt, Anfang Juni zur Normalität zurückkehren zu wollen.

Zuletzt waren Hoffnungen aufgekommen, dass der Chipmangel nachlässt. So hält Honda-Rivale Toyota an seine Plänen für eine Rekord-Produktion von 9,7 Millionen Fahrzeugen im laufenden Geschäftsjahr fest.

Mehr: Diese acht chinesischen Elektroautos kommen demnächst nach Deutschland

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen