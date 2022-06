Autobauer BMW eröffnet drittes Werk in Shenyang – größte Investition in China

Künftig können an dem Standort mehr als 800.000 Fahrzeuge produziert werden. Doch die Debatte über die wachsende Abhängigkeit von China trifft auch BMW.

Schon vor der aktuellen Erweiterung war es der volumenstärkste Standort des Konzerns. (Foto: BMW) Fahrzeugproduktion in Shenyang

Peking Inmitten der Diskussion über eine zu große Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China hat BMW am Donnerstag sein drittes Werk in Shenyang eröffnet. Mit mehr als zwei Milliarden Euro ist es die größte Investition der Münchner in dem Land bislang.

Gerade in „unbeständigen Zeiten“ gebe es keinen stärkeren Beweis für das langfristige Engagement und das anhaltende Vertrauen in den chinesischen Markt, sagte Jochen Goller, China-Chef von BMW bei der virtuellen Eröffnung des Werkes, die in den sozialen Medien übertragen wurde.

Mit dem hochmodernen Werk „Lydia“, in dem der neue elektrische BMW i3 für den chinesischen Markt hergestellt wird, steigt die Produktionskapazität in Shenyang auf 830.000 Fahrzeuge pro Jahr. Schon vor der aktuellen Erweiterung war es der volumenstärkste Standort des Konzerns. Ein Drittel aller weltweit produzierten BMW-Fahrzeuge liefen im Nordosten Chinas vom Band.