Autobauer BMW kappt Absatzziel und warnt vor „wirtschaftlichem Gegenwind“

Der Autobauer dämpft nach einem Rekordgewinn von 13,2 Milliarden die Erwartungen. Inflation und Zinssteigerungen trüben die Nachfrage – vor allem in Europa.

Der Autobauer stellt sich offenbar auf eine Rezession in Europa ein. (Foto: Reuters) BMW-Chef Oliver Zipse

München Auf den ersten Blick läuft es bei BMW prächtig. Der Münchener Autobauer hat Umsatz, Ergebnis und Marge im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Das Geschäft brummt. Unter dem Strich steht ein Rekordergebnis von 13,2 Milliarden Euro in den Büchern, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das entspricht einem Plus von 74 Prozent.

Der Umsatz schoss parallel um beinahe ein Fünftel in die Höhe – auf 65,9 Milliarden Euro. Die operative Rendite beträgt nach 11,3 Prozent im Vorjahr nun stolze 24,5 Prozent. Der hohe Gewinn wird allerdings durch einen Bilanzeffekt befeuert. Die Vollkonsolidierung des chinesischen Joint-Ventures mit Brilliance (BBA) ließ alleine das Finanzergebnis um 7,7 Milliarden Euro steigen.