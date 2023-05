Autobauer BMW kündigt weiteren Aktienrückkauf an

Der Dax-Konzern will eigene Anteile im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro erwerben. Das wird die Aktionäre freuen – und im Falle BMWs womöglich auch die Mitarbeitenden.

Der Münchener Autohersteller investiert in die Zukunft – und die eigenen Aktien. (Foto: AP) BMW iX1 in Shanghai

München Noch vor dem Abschluss des laufenden Aktienrückkaufprogramms hat BMW die nächste Rückkaufaktion angekündigt. Bis Ende 2025 will der Münchner Autobauer dabei eigene Aktien für bis zu zwei Milliarden Euro erwerben, bis zu 350 Millionen davon in Form von Vorzugsaktien, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Zum aktuellen Kurs entspricht das etwa drei Prozent des Grundkapitals.

Mit Aktienrückkäufen geben börsennotierte Unternehmen – wie mit Dividenden – überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurück. Die erworbenen Aktien werden vorzugsweise eingezogen, bei BMW können sie aber auch an die Mitarbeiter ausgegeben werden.

Der neue Aktienrückkauf soll nach Abschluss des laufenden Programms starten, das bis Ende Juni begrenzt ist. Stamm- und Vorzugsaktien für 1,4 Milliarden Euro hat BMW bereits in zwei Tranchen zurückgekauft, die letzte Tranche über maximal 490 Millionen Euro läuft derzeit. Die Hauptversammlung hatte BMW 2022 ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren Aktien im Volumen von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals zurückzukaufen.