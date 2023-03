Der Autobauer verdient dank des China-Geschäfts prächtig. Die Dividende je Aktie wird um fast drei Euro angehoben. Finanzchef Peter tritt ab.

Die Geländewagen der X-Reihe waren bei Kunden äußerst begehrt. (Foto: dpa) BMW X3

Wien Rekordhohe Autopreise und Sondereffekte aus China bescheren BMW das beste Ergebnis in der Firmengeschichte. Der Fahrzeughersteller aus München konnte seinen Nettogewinn im Vorjahr um 49 Prozent auf 18,6 Milliarden Euro steigern. Auch der Umsatz legte kräftig zu, stieg von 111 auf 143 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

BMW will seine Eigentümer am Erfolg teilhaben lassen und hebt die Dividende je Aktie von 5,80 auf 8,50 Euro. In Summe schüttet der Autobauer fast 5,5 Milliarden Euro an seine Anteilseigner aus. Das entspricht einem Plus von gut 43 Prozent. Davon profitieren vor allem die Geschwister Susanne Klatten und Stefan Quandt, die zusammengerechnet rund 47 Prozent der BMW-Anteile kontrollieren.

