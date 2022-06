Autobauer Elektro-Offensive in den USA: VW eröffnet Batterielabor in Chattanooga

Chattanooga Sie müssen einiges aushalten, die neuen Batterien des ID.4. Der neue Elektro-SUV soll den in den USA seit Langem schwächelnden Absatz von Volkswagen anschieben. Probleme mit dem Stromspeicher, die Wettbewerber immer mal wieder zu Rückrufen zwingen, kann der deutsche Autobauer da nicht brauchen. Der Konzern testet daher vor Ort selbst.

Am Mittwoch hat VW an seinem US-Standort Chattanooga ein 22 Millionen Dollar teures und 32.000 Quadratmeter großes Batterielabor eröffnet. Es soll dazu führen, Batterie-Know-how im eigenen Haus aufzubauen, erklärt VW-Nordamerika-Chef Scott Keogh.

In großen Testcontainern werden die Bauteile Extrembedingungen ausgesetzt: Die Batteriekästen werden auf minus 70 Grad heruntergekühlt, dann auf plus 130 Grad aufgeheizt. Sie werden Arizona-Staub ausgesetzt, ein Siebzigstel so fein wie ein menschliches Haar. Sie werden unter Wasser getaucht und in einer großen Rüttelmaschine durchgeschüttelt.

Keogh setzt große Hoffnungen in die Anlage. „Wir haben uns vor zwei Jahren bewusst dazu entschieden, die Elektrifizierung voranzutreiben“, sagt er bei der Eröffnungszeremonie. Damals hätten Elektroautos in den USA einen Marktanteil von 0,3 Prozent gehabt. „Jetzt belohnt uns die Marktentwicklung.“ VW wolle eine Führungsrolle bei der Elektrifizierung einnehmen, das Battery Engineering Lab trage dazu bei.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

VW hat ambitionierte Ziele für den nordamerikanischen Markt ausgegeben. 7,1 Milliarden Dollar investiert der Konzern hier bis 2027. Der Marktanteil in den USA soll von vier auf zehn Prozent steigen, erklärte Konzernchef Herbert Diess im Handelsblatt-Interview, – vor allem mit Elektroautos.

In Kürze solle die Produktion des ID.4 auch in den USA anlaufen. Die Mitarbeiterzahl im Werk im US-Bundesstaat Tennessee wird dazu von 4000 auf 5000 aufgestockt. Keogh zufolge sollen 2023 rund 70.000 bis 80.000 Einheiten des Elektro-SUV gebaut werden, 2024 dann 100.000 Einheiten. Letzteres entspricht der Kapazität der Batteriefabrik, die VW am Mittwoch im Rahmen der Präsentation ebenfalls näher vorstellte.

Batteriefabrik Nummer fünf

Die Batteriefabrik in Chattanooga, in der aus einzelnen Zellen die großen Batteriepakete im Fahrzeugboden werden, nimmt aktuell im Ein-Schicht-Betrieb die Arbeit auf. Sie entspricht der Konzern-Standardfabrik, erklärt Chris Glover, Standortchef von Chattanooga. Entwickelt wurde sie demnach nach deutschem Vorbild: „Die zweite Fabrik dieser Art entstand in Tschechien, zwei weitere in China. Chattanooga ist die Nummer fünf.“

Die Stadt in Tennessee ist der Hauptproduktionsstandort von VW Nordamerika, neben dem Werk im mexikanischen Puebla. Noch vor wenigen Jahren wurden hier vor allem Passats produziert, die in den USA auf eine verhaltene Nachfrage stießen. „Wir haben mit jedem Passat Verlust gemacht“, sagt Keogh. Weniger als 80.000 Fahrzeuge im Jahr liefen vom Band.

VW-Nordamerika-Chef Scott Keogh (3.v.l.) setzt große Erwartungen in die neue Einrichtung. Eröffnung des Batterielabors

Erst der Fokus auf die in den USA beliebten SUVs brachte die Wende. Mit den Vorstadtgeländewagen legte der VW-Ertrag um 1,5 Milliarden Dollar zu, kam die Landesgesellschaft aus den roten Zahlen. Statt einstmals 15 Prozent sind nun 70 Prozent der abgesetzten Fahrzeuge SUVs. Die Modelle Atlas und Atlas Cross Sport sind profitabel, wenn auch klassische Verbrenner.

Die Elektrostrategie soll die Zukunft absichern. Zunächst wird nur der ID.4 auch in den USA produziert. In einem zweiten Schritt könnte ein größerer Elektro-SUV dazukommen, der ID.5. Das vielleicht am heißesten erwartete VW-Auto, der Kleintransporter ID.Buzz, soll auf absehbare Zeit aus Deutschland importiert werden.

Neue Gesellschaft für den Pick-up-Truck

Voraussichtlich nicht in Chattanooga produziert wird der geplante neue Pick-up-Truck des Konzerns, der Scout. Volkswagen steigt mit der wiederbelebten US-Kultmarke in das in den USA beliebteste Fahrzeugsegment ein und setzt auch hier auf Elektrotechnik. Der Scout wird jedoch nicht unter dem VW-Logo erscheinen, sondern als eigene Marke aufgesetzt. Dafür wird eine neue US-Gesellschaft gegründet: Diese ist nicht bei VW Nordamerika verortet, sondern direkt der Wolfsburger Zentrale unterstellt.

Für Keogh ist das ein persönlicher Rückschlag. Schließlich hatte sich der Amerikaner, der für VW in Nordamerika die Ertragswende schaffte, bei Konzernchef Diess für das Angebot eines Elektro-Pick-ups eingesetzt. Dass Keogh für dessen Entwicklung, Produktion und Markteinführung nun nicht die Verantwortung trägt, ist überraschend.

Der Manager bleibt auf Handelsblatt-Nachfrage nach den Hintergründen wortkarg: „Da müssen Sie in Wolfsburg nachfragen.“ VW Nordamerika stehe natürlich bereit, in Zukunft einen eigenen Pick-up anzubieten, fügt er hinzu – wenn der Konzern das wolle. Der Elektrobaukasten könne dafür die Basis bilden.

Nun muss erst einmal die ID.4-Produktion in Chattanooga hochgefahren werden. 800 Millionen Dollar hat die Elektrifizierung des Werks gekostet. Auf dem Hof stehen schon Hunderte ID.4, nicht für den Verkauf bestimmte Vorserienfahrzeuge.

Zellen vom Zulieferer

Der Batterielabor sei „ein wichtiger Schritt für das Unternehmen“, um alle Schlüsseltechnologien für die Elektromobilität zu beherrschen, erklärt VW-Nordamerika-Chefingenieur Wolfgang Demmelbauer-Ebner bei der Eröffnung. Bei Energiedichte, Gewicht und Kosten will der Konzern die Batterietechnik weiter verbessern.

Zu den neu angeschafften Spezialmaschinen zählt ein sogenannter „Multi-Axial-Schütteltisch“. Dieser ermöglicht Vibrationstests, simuliert wird ein durchschnittliches Fahrjahr von 15.000 Kilometern in nur einer Woche. 100.000 Meilen und acht Jahre muss eine Batterie durchhalten, so die Vorgabe. Hinzu kommen Thermoschockkammern, in denen die Batterien schnellen Temperaturwechseln ausgesetzt werden, um so unter anderem um die Belastbarkeit der Schweißnähte zu testen.

Das neue Batterielabor ist eines von vieren weltweit, neben den Standorten in Braunschweig, Schanghai und Changchun in China. Theoretisch könnten all diese Tests zwar auch in Deutschland durchgeführt werden. Doch allein der Transport hin und zurück über den Atlantik dauere sechs Wochen, so Demmelbauer-Ebner: Die Batterien dürfen aufgrund der Brandgefahr nicht im Flugzeug transportiert werden.

Über 100 Ingenieure hat VW nach eigenen Angaben in Chattanooga eingestellt. 30 konzentrieren sich auf die klimatischen, mechanischen, elektrischen und die Korrosionstests von Batteriepacks und -zellen.

Die Zellen stammen dabei nicht von VW selbst, sondern vom Zulieferer SKI. Man denke grundsätzlich auch über den Aufbau einer eigenen Zellproduktion nach, sei mit der SKI-Partnerschaft aber sehr zufrieden, so Demmelbauer-Ebner. Auch über das kommende Recycling der Batterien macht man sich bei VW bereits Gedanken.

Mehr: 288 Millionen Euro sind nicht genug: VW-Aktionäre wollen Vergleich mit Winterkorn und Co. kippen