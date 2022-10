Autobauer „Es war mehr ein Verhakeln als ein Unterhaken" – VW-Fahrzeugfamilie soll künftig effizienter zusammenarbeiten

Berlin Thomas Schäfer gibt ein Versprechen: Unter seiner Führung soll die Volumengruppe im Volkswagen-Konzern endlich funktionieren. „Das wird was“, sagte der Vorstandschef der Kernmarke VW Pkw in Berlin vor Journalisten. Der Verbund der Marken VW, Skoda, Seat und VW Nutzfahrzeuge werde nach vielen Anläufen endlich zusammenrücken und gemeinsam für niedrigere Kosten und höhere Effizienz sorgen. Zugleich will Schäfer den Ausbau der Elektromobilität noch einmal beschleunigen.

Immer wieder hat es in den vergangenen Jahren beim Wolfsburger Autokonzern Versuche gegeben, die verschiedenen Volumenmarken zu einer stärkeren Zusammenarbeit zu bewegen. Doch eifersüchtig achteten die einzelnen Marken meistens darauf, die konzerninternen Wettbewerber bloß nicht zu nahe an sich herankommen zu lassen.

Legendär ist der Konflikt zwischen der Kernmarke VW und der Konzerntochter Skoda. Den Wolfsburgern missfielen die Verkaufserfolge der tschechischen Marke, Skoda sollte gestoppt werden.

Auch Thomas Schäfer gestand in Berlin ein, dass die Versuche einer echten Zusammenarbeit in der Volumengruppe während der vergangenen Jahre häufig genug nicht richtig funktioniert haben.

„In der Vergangenheit war das mehr ein Verhakeln als ein Unterhaken. Damit ist jetzt endgültig Schluss“, betonte der neue VW-Markenchef, der seinen Posten im Juli angetreten hatte und seitdem in Personalunion auch die Volumengruppe leitet. In der Markengruppe gebe es „riesige Effizienzpotenziale“, die endlich genutzt werden müssten und die dem gesamten Konzern einen gehörigen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnten.

Die im Konkurrenzvergleich schwächere Umsatzrendite besonders bei der Kernmarke Volkswagen ist Analysten und Investoren schon länger ein Dorn im Auge. „Volkswagen wird an der Börse nur mit dem Zwei- bis Dreifachen seiner Erträge bewertet“, sagt Philippe Houchois, Automobilanalyst beim Investmenthaus Jefferies. Der Wolfsburger Konzern sollte davon mindestens das Doppelte erreichen. Das sei Branchenstandard.

Für die vergleichsweise schlechte Bewertung macht Houchois vor allem die Kernmarke verantwortlich. Der Wolfsburger Hersteller verdiene zu wenig Geld und ziehe damit den gesamten Konzern nach unten.

Im ersten Halbjahr 2022 entfielen zwar etwa 30 Prozent des Fahrzeugabsatzes im Konzern auf die Marke Volkswagen. Doch damit steuerten die Wolfsburger nur ungefähr 15 Prozent des operativen Ergebnisses auf Konzernebene bei.

Thomas Schäfer sieht „riesige Effizienzpotenziale“. (Foto: dpa) Volkswagen

Für Thomas Schäfer ist die engere Kooperation in der Volumengruppe die entscheidende Antwort auf Kritik von den Finanzmärkten. Künftig würden die einzelnen Volumenmarken beispielsweise stärker in der Produktion zusammenarbeiten. In der Konsequenz bedeute das, dass es in Zukunft häufiger Mehrmarkenfabriken geben werde. Es sei ein falscher Ansatz und wenig effizient, wenn eine einzelne Marke immer nur ihre Autos in ihren eigenen Werken produzieren wolle.

Gemeinsame Fahrzeugentwicklung

Als VW-Markenchef und CEO der Markengruppe will Schäfer Doppelarbeiten vermeiden. So könne eine einzelne Marke einen Entwicklungsauftrag für die gesamte Gruppe übernehmen.

Als Beispiele nannte er das Projekt „Beta Plus“: Skoda habe den neuen VW Passat und den neuen Skoda Superb einheitlich für beide Marken entwickelt. Seat in Spanien sei jetzt dafür verantwortlich, dass in drei Jahren mit der Produktion eines Einstiegs-Elektroautos für weniger als 25.000 Euro für drei Konzernmarken begonnen werden könne. Das E-Modell im Format eines VW Polo wird von Seat auch für alle drei Marken im Seat-Stammwerk im spanischen Martorell produziert.

Markenchef Schäfer sprach davon, dass die engere Zusammenarbeit der Volumenmarken schon jetzt erste Erfolge zeige. Allein in diesem Jahr sei bereits ein Einsparvolumen von 220 Millionen Euro identifiziert und tatsächlich umgesetzt worden. Dazu trügen auch die monatlichen Treffen der vier CEOs der Volumenmarken bei.

Als mittel- bis langfristiges Ziel will Schäfer Effizienzsteigerungen in Höhe von 20 Prozent in den Synergiefeldern Produktion, Einkauf und Entwicklung im Verbund der Gruppe schaffen. Für die Volumengruppe strebt der neue Markenchef eine Umsatzrendite von acht Prozent an. Zum Vergleich: Im nächsten Jahr wird die Kernmarke Volkswagen voraussichtlich eine Rendite von sechs Prozent erreichen.

Zugleich kündigte Schäfer mehr Tempo bei der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte an. Volkswagen wird in Europa nun voraussichtlich von 2033 an nur noch rein batteriegetriebene Elektroautos produzieren und verkaufen. Bislang war in Wolfsburg die Rede davon, dass die Marke VW in Europa zwischen den Jahren 2033 bis 2035 aus dem Verbrennergeschäft aussteigen werde.

In den USA und in China wird der Wechsel allerdings noch einige Jahre länger dauern. Bis zum Jahr 2026 will Volkswagen zehn neue Elektromodelle auf den Markt bringen.

Mit dem Wechsel von Benzinern hin zu Elektroautos kann es sich Volkswagen schon aus Kostengründen nicht mehr erlauben, jede Produktnische mit Verbrenner- und Elektrovariante doppelt zu besetzen. Schäfer kündigte deshalb eine Straffung des Modellportfolios an: „Wir werden weniger machen, das dann aber richtig.“

Ende für Nischenmodelle

So wird VW ein Nischenmodell wie den Arteon wahrscheinlich schon bald gar nicht mehr produzieren. Stattdessen konzentrieren sich die Wolfsburger auf das Kernmodell Passat, das sich vom Arteon nicht besonders unterscheidet.

Die Konzentration auf die wichtigsten Modelle wird auch Konsequenzen bei Antrieben haben. Schäfer deutete an, dass es schon in wenigen Monaten keine Modelle mehr mit Erdgasantrieb von Volkswagen geben werde. Auslöser sind die aus VW-Sicht enttäuschenden Verkaufszahlen für Erdgasautos, die sich in den vergangenen Jahren überhaupt nicht verbessert haben.

Schäfer will außerdem dafür sorgen, dass VW-Modelle qualitativ besser und wieder höherwertiger werden. Volkswagen hatte sich in den vergangenen Jahren häufig Kritik für schlechte Qualität beim Golf und beim Elektromodell ID.3 anhören müssen.

Der frühere Konzernchef Herbert Diess hatte einen Sparkurs durchgesetzt – mit entsprechend negativen Konsequenzen bei der Qualität der wichtigsten Fahrzeuge. Einzelne Projekte dürfen sich nach den Worten Schäfers auch verzögern, damit die Produktsubstanz und die Qualität stimmten. Volkswagen müsse die Kundenerwartungen wieder erfüllen.

