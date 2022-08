Autobauer Ford streicht 3000 Stellen in USA und Indien

Der US-Autobauer plant einen Umbau des Geschäfts mit einem Fokus auf softwaregesteuerte E-Mobilität. Die Belegschaft wurde zum großen Teil für die Fertigung von Verbrennern eingestellt.

Der US-Autobauer Ford will 3000 Arbeitsplätze abbauen. Man plane einen Umbau, um im Wettbewerb mit Tesla bei der Entwicklung softwaregesteuerter Elektrofahrzeuge aufzuholen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die 3000 Stellen, zu denen auch Jobs von Auftragsarbeitern zählten, sollten vor allem in Nordamerika und Indien gestrichen werden.

Wie andere Autohersteller hat auch Ford eine Belegschaft, die größtenteils zur Unterstützung einer traditionellen Auto-Fertigung mit Verbrenner-Motoren eingestellt wurde. Künftig will Ford-Chef Jim Farley aber vor allem Elektrofahrzeuge entwickeln und mehr Einnahmen durch Dienstleistungen erzielen, die auf digitaler Software und Vernetzung beruhen.

In einer E-Mail an die Mitarbeiter schrieb Farley am Montag, Fords Kostenstruktur sei sowohl gegenüber traditionellen als auch neuen Wettbewerbern nicht konkurrenzfähig.

