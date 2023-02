Der US-Autokonzern Ford verordnet der Europatochter eine neue Sparrunde. Der Fahrzeughersteller will vor allem im Entwicklungsbereich Stellen abbauen.

Der US-Autokonzern will in Deutschland bis 2026 rund 2300 Arbeitsplätze streichen. Die Fahrzeugentwicklung in Köln ist am härtesten betroffen. (Foto: dpa) Ford-Werk in Köln

Düsseldorf Ford Europa steht vor einem neuen umfassenden Stellenabbau. Wie der US-Konzern am Dienstag in Köln mitteilte, sollen in den kommenden drei Jahren insgesamt 3800 Arbeitsplätze an verschiedenen europäischen Ford-Standorten gestrichen werden. Das sind rund elf Prozent von aktuell etwa 34.000 Beschäftigten bei der Europatochter des US-Autokonzerns.

Die deutsche Ford-Tochter ist überdurchschnittlich stark von den neuen Sparplänen des Autoherstellers betroffen. In Deutschland sollen bis Ende 2025 etwa 2300 Arbeitsplätze aus dem Stellenplan genommen werden. Das sind rund zwölf Prozent von derzeit ungefähr 19.000 Ford-Beschäftigten in der Bundesrepublik.

Außer in Deutschland will Ford Europa auch in Großbritannien sparen. Dort sollen in den nächsten Jahren rund 1300 Arbeitsplätze gestrichen werden. Weitere 200 Stellen an kleineren europäischen Ford-Standorten sind ebenfalls Teil des neuen Sparprogramms. Von den Stellenstreichungen sind überwiegend die Entwicklungsabteilungen betroffen. Zusätzlich soll auch in der Verwaltung gespart werden.

