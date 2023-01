Autobauer Ford verhandelt angeblich mit BYD über Verkauf von Werk Saarlouis

Der Autobauer produziert an dem Standort nur noch bis 2025 den Focus. Nun könnte laut einem Bericht auch ein Verkauf des Werks an den chinesischen Konkurrenten anstehen.

Der Focus wird hier nur noch bis 2025 hergestellt. (Foto: Imago) Ford-Produktion in Saarlouis

Berlin Ford verhandelt einem Medienbericht zufolge mit dem chinesischen Autobauer BYD über einen Verkauf des Werks in Saarlouis. Vertreter des Ford-Managements in Deutschland reisten dazu kommende Woche nach China, berichtete das „Wall Street Journal“ am Dienstag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen.

Die Gespräche seien in einem frühen Stadium, und das Geschäft könnte noch scheitern, hieß es. Details zum Preis wurden nicht genannt. Ford war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

In dem Werk in Saarlouis wird derzeit der „Ford Focus“ hergestellt; die Produktion dort soll 2025 eingestellt werden. Nach Angaben des Betriebsrats sollen von den derzeit 4500 Arbeitsplätzen nur etwa 500 bis 700 bei Ford erhalten bleiben. Medienberichten zufolge hat Ford das Gespräch mit ungefähr 15 Interessenten gesucht.

