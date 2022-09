Autobauer GM-Tochter Cruise ruft selbstfahrende Fahrzeuge nach Unfall zurück

Nach einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto ruft das Unternehmen mehrere Fahrzeuge zurück. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb gebe es aber nicht.

Das US-Unternehmen hat 80 Fahrzeuge zurückgerufen. (Foto: Reuters) Cruise-Fahrzeug in San Francisco

Washington Das mehrheitlich im Besitz von General Motors befindliche Unternehmen Cruise hat den Rückruf von 80 selbstfahrenden Fahrzeugen bekannt gegeben. Auslöser war ein Unfall in San Francisco Anfang Juni, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die in den Autos installierte Software habe in seltenen Fällen zu einer Vollbremsung bei der Durchführung eines linksseitigen Ausweichmanövers geführt.

Cruise wies jedoch darauf hin, dass laut einem Polizeibericht die Hauptschuld an dem Unfall bei dem anderen Fahrzeug lag. Alle Autos sind Cruise zufolge nun mit Software-Updates ausgestattet und der Rückruf hätte keine Auswirkungen auf den aktuellen Betrieb auf der Straße.

Mehr: Testfahrt im „E-Town“: Warum China bei Robotaxis das Silicon Valley überholen könnte

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen