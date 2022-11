Autobauer Julia Willie Hamburg: VW hat nun eine grüne Kultusministerin im Aufsichtsrat

Die Grünen sind nach der Landtagswahl in Niedersachen der neue Regierungspartner der SPD. Die 36-jährige Hamburg ist nun die Nummer zwei im Land – und will auch beim Autobauer ein grüneres Programm.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und seine Stellvertreterin Julia Willie Hamburg (Grüne): Die beiden Politiker vertreten das Land Niedersachsen im Volkswagen-Aufsichtsrat. (Foto: dpa) Doppelspitze für den Volkswagen-Aufsichtsrat

Düsseldorf Niedersachsen hat eine neue Landesregierung – und der Volkswagen-Konzern eine neue Aufsichtsrätin. Die Große Koalition ist im Oktober abgewählt worden, jetzt regiert in Hannover ein rot-grünes Bündnis. Ein Regierungswechsel im Land hat in aller Regel auch Auswirkungen für VW. Denn Niedersachsen stehen zwei Mandate im Aufsichtsrat des Wolfsburger Autoherstellers zu.

Meistens schickt die Landesregierung ihre beiden wichtigsten Politiker in den Kreis der VW-Kontrolleure, so auch jetzt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sein oberstes Regierungsamt behalten und bleibt deshalb auch im Aufsichtsrat von Volkswagen. Neu ist dort hingegen die stellvertretende Ministerpräsidentin Julia Willie Hamburg, die grüne Kultusministerin des Landes. Am Freitag hat die 36-Jährige erstmals an einer Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg teilgenommen.