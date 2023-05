Autobauer Martin Brudermüller dürfte Aufsichtsratschef von Mercedes-Benz werden

Der Manager gilt als international erfahren und krisenerprobt. Als BASF-Chef stand Martin Brudermüller zuletzt aber auch stark in der Kritik.

Der scheidende BASF-Chef könnte den Aufsichtsrat von Mercedes-Benz leiten. (Foto: Bloomberg) Martin Brudermüller

Wien, Düsseldorf An der Spitze des Aufsichtsrats von Mercedes-Benz steht ein Wechsel bevor. Der amtierende Chefkontrolleur Bernd Pischetsrieder wird im kommenden Jahr aus dem Gremium ausscheiden, wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfuhr. Demnach will der 75-Jährige am Mittwoch bei einer Aufsichtsratssitzung im Anschluss an die Hauptversammlung auch gleich einen potenziellen Nachfolger vorschlagen.

Als Favorit für die Wahl gilt Martin Brudermüller, der scheidende Vorstandschef des Chemiekonzerns BASF. Mercedes kommentierte die möglichen Veränderungen im Aufsichtsrat nicht.

Brudermüller ist einerseits seit 2021 im Aufsichtsrat von Mercedes, international erfahren und krisenerprobt. Als langjähriger Chef eines Dax-Konzerns hat Brudermüller zudem ausreichend Strahlkraft, um von dem Vorstandsteam rund um Mercedes-Frontmann Ola Källenius ernst genommen zu werden.

Aufsichtsratschef Bernd Pischetsrieder galt als Notlösung