Autobauer Mercedes investiert Milliarden in digitale Weiterbildung

Der Konzern berichtet von einer hohen Nachfrage nach Qualifizierung für Digitaljobs. Nun weitet Mercedes die Trainingsprogramme deutlich aus.

Frankfurt Der Autobauer Mercedes-Benz will bis 2030 mehr als zwei Milliarden Euro in die Qualifizierung Beschäftigter für Digitaljobs stecken. „In der massiven Transformation unserer Arbeitswelt ist und bleibt lebenslanges Lernen der Schlüssel zum Erfolg – für uns als Unternehmen ebenso wie für unsere Beschäftigten“, erklärte Personalchefin Sabine Kohleisen am Dienstag.

Von der Summe entfielen 1,3 Milliarden Euro auf Deutschland. Mehr als 600 Beschäftigte aus Produktion, produktionsnahen Bereichen und Verwaltung hätten eine Weiterbildung zu Fachkräften für Datenverarbeitung und Künstliche Intelligenz in Angriff genommen. Insgesamt beschäftigt der Konzern aus Stuttgart 170.000 Menschen.

Da die Nachfrage aus der Belegschaft groß sei, weite das Unternehmen die Trainingsprogramme aus. Sollten die jetzt eingeplanten Mittel nicht ausreichen, werde der Betriebsrat auf eine Aufstockung pochen, sagte Betriebsratschef Ergun Lümali. „Ich habe aber nicht den Eindruck, dass hier blockiert wird seitens des Unternehmens.“

Die verschiedenen Schulungsangebote zu digitalen Kompetenzen, die das Unternehmen für seine strategischen Ziele in Sachen vernetzte Fahrzeuge braucht, nutzten im vergangenen Jahr rund 120.000 Teilnehmer, wie Mercedes weiter erklärte. Fertigkeiten für Elektromobilität eigneten sich über 77.000 Lernfreudige an.