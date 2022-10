Autobauer Mercedes will Hälfte seines Stroms mit Windrädern und Solaranlagen selbst produzieren

Der Autobauer lässt in der Ostsee einen neuen Windpark errichten. Allein dieses Projekt soll ein Viertel des Stromverbrauchs in Deutschland decken.

In Deutschland will der Autobauer schon bald bis zur Hälfte der genutzten Elektrizität gemeinsam mit Partnern mithilfe von Windrädern und Solaranlagen erzeugen. (Foto: dpa) Mercedes-Chef Ola Källenius

Paris Der Autobauer Mercedes-Benz will seinen Strombedarf künftig möglichst autark aus erneuerbaren Quellen speisen. „Wir werden uns in den nächsten Jahren komplett unabhängig machen von fossilen Energien, das gilt für Europa, für die USA und für China“, erklärte Vorstandschef Ola Källenius am Montag am Rande einer Veranstaltung in Paris.

In Deutschland will die Marke mit dem Stern schon bald bis zur Hälfte der genutzten Elektrizität gemeinsam mit Partnern mithilfe von Windrädern und Solaranlagen erzeugen. Mercedes hat dafür laut Källenius vor Kurzem eine Absichtserklärung zum Bau eines neuen Offshore-Windparks in der Ostsee mit einem großen europäischen Energieversorger abgeschlossen.

Es handle sich dabei nicht um einen simplen Vertrag zum Bezug von Grünstrom aus bestehenden Anlagen, sondern um ein völlig neues Projekt. „Wir kreieren hier neuen Grünstrom für uns“, betonte Källenius. Allein der neue Meerwindpark, der 2027 ans Netz gehen soll, werde bis zu 25 Prozent des Strombedarfs von Mercedes hierzulande abdecken.