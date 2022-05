Autobauer Nach Renault-Rückzug: Moskau will Sowjet-Marke Moskwitsch neu beleben

Der französische Autobauer ist der Rückzug ein schwerer finanzieller Schlag. Moskau will unterdessen die Sowjetmarke Moskwitsch wiederbeleben.

Renault muss fast 2,2 Milliarden Euro auf die russischen Geschäfte abschreiben. (Foto: Reuters) Lada-Produktion in Ischwesk

Paris Der Rückzug von Renault aus dem wichtigen Russlandgeschäft ist offiziell: Der französische Autobauer bestätigte am Montag, seinen Anteil von knapp 68 Prozent am Lada-Hersteller Avtovaz an das staatliche russische Forschungsinstitut Nami abzugeben. Das Renault-Werk in Russland geht demnach an die Stadt Moskau. Hier soll künftig das sowjetische Kultauto Moskwitsch produziert werden.

Die russische Regierung hatte den Deal zuvor angekündigt und einen symbolischen Kaufpreis von einem Rubel genannt. Der Verwaltungsrat von Renault stimmte nach Angaben des Unternehmens nun zu. Zum Kaufpreis machten die Franzosen keine Angaben, sprachen aber von einer Abschreibung von rund 2,2 Milliarden Euro auf die russischen Geschäfte.