Autobauer Nissan-Chef Makoto Uchida steht vor Machtgewinn in Allianz mit Renault

Renaults Kontrolle ist Nissan schon lange suspekt. Doch ein möglicher Teilverkauf von Aktien durch Renault sorgt beim Nissan-Chef und am Markt nicht für Jubel.

Ende 2019 wurde der Quereinsteiger für die Sanierung Nissans und die neue Austarierung der eurasischen Autoallianz zuständig. (Foto: mauritius images / ZUMA Press, Inc. / Alamy) Makoto Uchida

Tokio Ein möglicher Sieg in der Allianz mit Renault kam Nissan-Chef Makoto Uchida am Montag zunächst teuer zu stehen. Nach der Nachricht, dass Renault sich zur Finanzierung seiner Elektroautooffensive von einem großen Teil seiner Nissan-Aktien trennen könnte, trieben die Anleger Nissans Aktienpreis um 5,1 Prozent auf 509,80 Yen nach unten.

Eine Bestätigung der Berichte steht zwar noch aus. Aber sie würden Nissans langjähriger Forderung entsprechen, die größere Macht des kleineren französischen Partners in der 23 Jahre alten Allianz zu korrigieren. Nur sorgen sich die Aktionäre zum einen, dass mit einem Teilverkauf Nissans Aktienpreis unter Druck geraten könnte. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die Allianz wirklich so stabil ist, wie die Firmenführungen in Paris und Yokohama angeben.